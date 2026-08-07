La oportunidad de oro

Honduras atraviesa uno de esos momentos en los que los problemas dejan de presentarse de manera aislada y comienzan a juntarse hasta formar una verdadera crisis nacional. El cierre de locales comerciales, la violencia que golpea diariamente a las familias, el alto costo de la vida, las tarifas de energía eléctrica, la falta de inversión y las escasas oportunidades de empleo son piezas de una misma realidad: el país se está partiendo en mil pedazos.

Cada negocio que cierra representa empleos perdidos, familias sin ingresos y sueños que se desvanecen. Cada comerciante que baja definitivamente la cortina confirma que emprender en Honduras se ha convertido en una carrera de obstáculos marcada por los altos costos operativos, la inseguridad, la extorsión y la poca capacidad de consumo de la población.

A esto se suma una violencia que no solo se expresa en las estadísticas criminales, sino también en el miedo cotidiano. Hay comunidades donde salir a trabajar, abrir un negocio o utilizar el transporte público constituye un acto de valentía. Un país en el que las personas viven con miedo difícilmente puede atraer inversión, generar empleo o construir bienestar.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha advertido sobre la falta de inversión y oportunidades laborales. Estas preocupaciones no deben interpretarse como simples reclamos empresariales, sino como señales de una economía que no está generando suficientes posibilidades para la población. Cuando no existe empleo formal, aumentan la informalidad, la migración y la desesperanza.

Paralelamente, el Sondeo de Opinión Pública 2026 refleja la poca credibilidad que tienen los partidos políticos y las instituciones públicas. Esta desconfianza no surge de la nada. Es el resultado de años de promesas incumplidas, corrupción, improvisación y decisiones alejadas de las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

En medio de esta sacudida, el gobierno de Nasry Asfura tiene una oportunidad de oro: ponerse del lado correcto de la historia y demostrar que gobernar no consiste únicamente en administrar crisis o colocar parches sobre problemas antiguos. El país necesita una estrategia nacional seria, medible y verificable.

Se requiere un plan concreto para reducir los costos de la energía, recuperar espacios controlados por la violencia, proteger a comerciantes, atraer inversión, generar empleos y fortalecer las instituciones. Cada medida debe contar con objetivos, responsables, plazos, presupuesto e indicadores públicos de cumplimiento.

Todavía existe tiempo para hacer las cosas bien, pero la ventana de oportunidad no permanecerá abierta indefinidamente. El gobierno puede escoger entre administrar la fragmentación del país o liderar su reconstrucción. Esa es la oportunidad de oro: transformar la crisis en un punto de partida y devolverle a Honduras un horizonte de confianza, seguridad y esperanza.