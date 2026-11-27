Lo que en enero comprábamos con mil lempiras, ahora requerimos mil trescientos o más. Todos hemos notado con angustiosa preocupación cómo se nos elevó en pocos meses el costo de la vida. Es la inflación que afecta a cualquier país, pero al combinar una población empobrecida y un gobierno ineficaz, el impacto es demoledor.

También es verdad que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán desató los precios del petróleo y encareció los combustibles y, por extensión, el transporte de los principales productos que consumimos. Para rematar, los efectos climáticos nos dejaron sequías en algunos sectores e inundaciones en otros, y como no estamos listos para nada, la desgracia es superlativa.

No es que el gobierno de Asfura se cruzó de brazos ante la crisis: aplicó subsidio al aumento del diésel y la gasolina regular; congeló las alzas a la energía eléctrica; ajustó la Tasa de Política Monetaria; y decidió un cuestionado recorte presupuestario, por los sectores que afectó. ¿Entonces, qué falló? Que las medidas llegaron mal y tarde.

Basta considerar que los precios internacionales del petróleo y los fenómenos meteorológicos también afectaron a nuestros países vecinos, los golpeó igual o peor; pero la forma de afrontar la crisis deja números incontestables: Honduras tiene la inflación más alta con 6.98 %; le siguen Guatemala con 4.38 %; Nicaragua, 4.00 %; El Salvador, 3.91 %; Panamá, 3.75 %; y Costa Rica, 0.55%. ¿Cómo te explico?Si miramos por el retrovisor, en enero la inflación de Honduras era de 4.23 % y aunque todos los países de la región desgraciadamente aumentaron por lo dicho, ninguno pasó del 5.0 %, el rango de tolerancia que se maneja, por lo general, para considerar que los precios están bajo control.

Pasándolo en limpio, se entiende por qué la gente se petrifica y se enoja cuando va a la gasolinera, al supermercado, al mercadito, a la pulpería. Los combustibles aumentaron en promedio 46.24 %, y como era de esperar, también los pasajes de los buses, taxis, mototaxis y los fletes.

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Y ya que hablamos de fletes, se dispararon los costos de los frijoles y el maíz, y apunte también las tortillas. Si con eso pensaba en el desayuno o la cena, pues también explotaron los precios de los huevos, la mantequilla, el queso y la leche. La crisis también nos toca el almuerzo, porque son más caras las papas, las cebollas, los tomates. Los que aspiran a las proteínas deben pagar más por la carne de pollo, res y cerdo.

Mientras tanto, en Casa de Gobierno preocupan más los itinerarios de vuelos y quedar bien con gobiernos extranjeros. Y a los dirigentes del Congreso Nacional, la cacería de sus enemigos políticos, el control de los órganos de justicia y electorales, para mantener el poder como sea. Vale que los hondureños están ocupados insultándose y dividiéndose en las redes sociales y la indignación les dura menos que un anuncio de propaganda politiquera.