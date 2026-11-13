La IA, el nuevo poder global

Gonzalo Marroquín GodoyLa revista de negocios Forbes tuvo la iniciativa de medir las fortunas de los más ricos del planeta allá por el año 1987. Aquella primera lista era de apenas 140 multimillonarios, encabezados por el japonés, Yoshiaki Tsutsumi, un nombre que resulta desconocido para la mayoría de nosotros. Yo mismo tuve que investigar sobre esa primera publicación para saber de quien se trataba.

Tsutsumi fue un magnate inmobiliario y ferroviario que hizo su fortuna por el boom de desarrollo y crecimiento del gigante asiático. En aquella lista había desarrolladores inmobiliarios, dueños de cadenas de alimentos, petroleros o empresarios de maquinaria industrial. La lista cambiaba cada año, pero no el estilo de quienes se convertían en multimillonarios.

A finales de los años 90 empiezan a verse cambios en la famosa lista de los poderosos, económicamente hablando, con cambios significativos y un crecimiento exponencial de cada una de sus fortunas. Hoy se habla de billonarios y pronto será más. A partir del 2018, los hombres más ricos están vinculados a los negocios tecnológicos y, más recientemente, a quienes desarrollan la inteligencia artificial.

Como muestra, basta decir que, de los 10 hombres más ricos del mundo (2026), nueve tienen el perfil tecnológico y solamente el décimo de la lista, Warren Buffet, se dedica al mundo de las finanzas.

Los otros diez son: Elons Musk (1º. xIA); Jeff Bezos (2º. Amazon y servicios en la nube); Larry Page (3º. Google/Alfabeth); Michael Dell (4º. Infraestructura informática); Serey Brin (5º. Googled/Alphabet); Mark Zuckerberg (6º. Meta); Jansen Huang (7º. Nvidia) –caído hace pocos días por escándalo de espionaje y adulterio–; Larry Ellison (8º. Oracle); y Steve Ballmer (9º. Microsoft). Y... ¿Saben?, pronto veremos en esa lista a Sam Altman y Freg Brockman del Open AI.Los que más avanzan son quienes tienen empresas de IA, simplemente porque es el negocio tecnológico de mayor crecimiento y potencial, el que concentra más información y el que está influyendo en casi todas las actividades económicas y sociales hoy en día.

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Los poderosos, económicamente hablando, siempre han tenido influencia política –más o menos limitada–, social y cultural. Pero el ritmo actual de su crecimiento es impresionante y me atrevo a decir que cada vez más peligroso, pues sus tentáculos alcanzan rincones inimaginables y, en la práctica, no respetan fronteras, nacionalidades o actividad de las personas, grupos o gobiernos... y su tendencia es a tener cada vez más poder.

Los gobiernos dependen de sus plataformas de informática y de IA, los bancos centrales y privados, lo mismo, los ejércitos dependen de la nube, los satélites se desarrollan en base a la propia IA o no resultan eficientes y competitivos.A veces, la IA y estos magnates ejercen su poder de manera sutil. Un presidente, como Donald Trump, se impone por poder militar, económico o presión comercial, mientras que estos magnates se adentran sigilosamente porque se vuelven necesarios en casi todas las actividades del ser humano.Europa lleva la delantera en la legislación para controlar el desarrollo, uso y penetración de la IA, pero en el resto del mundo es poco lo que se hace en materia de controles. Algo parecido a lo que sucedió con las redes sociales. Se ha empezado a legislar hasta que se comprueba el daño que producen los algoritmos que utilizan. Los controles y restricciones son aún limitados o inexistentes en la mayoría de países.

Ni siquiera el debate ambiental ha detenido a los gigantes de la IA, que consumen agua y energía de manera brutal... pero son cada vez más indispensables en la vida cotidiana.

A finales del siglo XIX se dio la famosa fiebre del oro.

El metal precioso, que sigue siendo valioso en nuestros días, provocó movimientos sociales y cambios políticos. El petróleo pronto siguió a este movimiento socioeconómico. El efecto de ambos persiste, pero su fuerza no es la misma. Algo parecido está ocurriendo con la IA. Es como un chorro de petróleo que mueve, en vez de autos, todo lo que tiene que ver con tecnología. Hasta en la captura de Maduro y la guerra contra Irán. Estados Unidos basó su estrategia a lo que dictaba la IA.

He usado antes esta frase: Quién tiene la información tiene el poder. La IA tiene la información y la distribuye, pero la concentración de poder queda en las mega compañías tecnológicas que las operan.

Los antiguos mayas concentraban la información y así retenían el poder. Lo mismo ha sucedido a lo largo de la historia. Ahora pareciera que en la era de la información–que en realidad es la era de la desinformación–, los Musk, Altman, Zuckerberger y demás, tienen más poder, incluso, que la mayoría de las gobernantes. No solo por su poder económico, que es gigantesco, sino por el poder de controlar información y servicios que prestan a personas, compañías y gobiernos.

Lo más preocupante es que este nuevo orden informático irrumpe con fuerza en los mundos políticos, económicos y sociales del todo el planeta... Iremos viendo lo que sucede.