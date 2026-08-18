La hora de la ciencia y la resiliencia en Honduras

Si algo ha demostrado la historia reciente de nuestro país es que la naturaleza no perdona la improvisación política ni la negligencia institucional. Basta recorrer los valles arrasados tras el paso de un ciclón tropical o contemplar la tierra resquebrajada en el Corredor Seco bajo el azote interminable del fenómeno de El Niño para comprender una verdad incómoda: ya no enfrentamos "desastres naturales", sino desastres sociales y ambientales inducidos por la falta de planificación.

Ante un planeta convulso, la pregunta clave para la sociedad hondureña es insoslayable: ¿seguiremos actuando como espectadores pasivos del colapso climático o asumiremos la gestión del riesgo con el rigor científico que exige la supervivencia nacional?

Para articular respuestas efectivas debemos despojar la discusión de mitos y abordar las amenazas desde sus causas físicas primarias. Los sismos de gran magnitud que sacuden la región no obedecen al azar; son la manifestación de una compleja dinámica tectónica.

Honduras se ubica en el límite de la Placa del Caribe en interacción con la Placa Norteamericana —a través del sistema de fallas del Motagua-Polochic— y con la Placa de Cocos en la zona de subducción del Pacífico.

Un desplazamiento sísmico severo en estas fallas continentales o marinas no solo amenaza con colapsar infraestructuras urbanas deficitarias, sino que, en zonas costeras, puede generar desplazamientos verticales del lecho marino capaces de desencadenar tsunamis devastadores en cuestión de minutos.

A esta vulnerabilidad geológica se suma una crisis atmosférica sin precedentes acelerada por el calentamiento global de origen antrópico o mejor dicho por las malas prácticas humanas. La física es categórica: el aumento de la temperatura global incrementa la evaporación oceánica y sobrecalienta la superficie marina, proporcionando el combustible térmico para que los sistemas ciclónicos se intensifiquen con mayor rapidez.

Al mismo tiempo, la termodinámica enseña que una atmósfera más cálida retiene mayor humedad, lo que traduce el paso de estos huracanes en precipitaciones extremas y concentradas. Cuando estos volúmenes de agua caen sobre suelos deforestados, la escorrentía se acelera descontroladamente, provocando riadas mortales y deslaves en laderas inestables.

Paradójicamente, el mismo cambio climático acentúa los episodios de extrema sequía mediante la exacerbación de la fase cálida del ENOS (El Niño). Las altas temperaturas y la alteración de los patrones de lluvia reducen drásticamente la humedad del suelo y aceleran la degradación de la cobertura vegetal. Esto genera un círculo vicioso perverso: la sequía prolongada compacta la tierra y destruye la capa orgánica del suelo; posteriormente, cuando llegan las lluvias torrenciales, el terreno desprovisto de vegetación no puede absorber el agua, repeliéndola y canalizándola hacia las cuencas bajas en forma de inundaciones destructivas.

Frente a esta matriz de riesgos interconectados, el actual Sistema Nacional de Alertas Tempranas (SAT) resulta francamente obsoleto. Emitir boletines de colores cuando los ríos ya han desbordado su cauce no es prevención, es una simple constatación de la tragedia.

Honduras necesita con urgencia renovar su SAT bajo un enfoque científico, descentralizado y de cobertura multitrabajo, capaz de anticipar y mitigar el impacto antes de que las pérdidas sean irreparables.

En primer lugar, un SAT moderno debe basarse en la modernización tecnológica de la red sísmica, hidrológica y meteorológica nacional. Es imperativo instalar radares meteorológicos Doppler y sensores mareográficos en el Golfo de Fonseca y la costa del Caribe, interconectados con centros de modelación sísmica para emitir alertas de tsunami y crecidas de ríos con valioso tiempo de ventaja.

En segundo lugar, la gestión del riesgo exige sustituir las alertas macro o departamentales por modelaciones a escala de microcuenca. Con el apoyo de las universidades y centros de investigación, el Estado debe mapear minuciosamente la estabilidad de las laderas y las zonas de inundación en cada municipio, identificando con precisión quirúrgica cuáles comunidades requieren obras de mitigación prioritarias o reubicación definitiva.

Tercero, la comunicación de la emergencia debe democratizarse y modernizarse mediante el uso de la tecnología celular masiva (sistemas de radiodifusión celular o Cell Broadcast). Esta herramienta permite enviar alertas sonoras e instrucciones directas a todos los teléfonos móviles de una zona en peligro, incluso sin cobertura de datos.

Esta plataforma debe complementarse con el fortalecimiento continuo de los Comités de Emergencia Local (CODEL), garantizando que las alertas se traduzcan en evacuaciones organizadas y ensayadas.

Cuarto, el nuevo esquema de protección debe incorporar las Soluciones Basadas en la Naturaleza como pilar de la infraestructura pública. La mejor defensa contra un deslizamiento o una inundación no es un muro de concreto, sino la restauración de los bosques de cuenca alta, la conservación de manglares costeros como barreras naturales frente al marejadas y la adopción generalizada de la agricultura de conservación para mejorar la infiltración del agua en el suelo.

Quinto, toda esta arquitectura de respuesta debe articularse a través de un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático legalmente vinculante. Ninguna obra pública, concesión territorial o proyecto de desarrollo debería aprobarse en el país sin demostrar criterios estrictos de resiliencia climática y conservación de los recursos naturales que sostienen la vida comunitaria.

Sexto, la resiliencia no se construye únicamente con sensores y mapas de riesgo, sino reduciendo las brechas de vulnerabilidad social y económica. Las comunidades sumidas en la pobreza y la informalidad son siempre las primeras en sufrir el impacto de los fenómenos meteorológicos y tectónicos; por ello, la política ambiental y la política social deben fusionarse en una sola estrategia de desarrollo humano sostenible.

La crisis climática y la inestabilidad geológica no son pretextos para justificar la fatalidad o la inacción gubernamental; son los desafíos definitorios de nuestra época. Mantener un sistema de alerta tardía y reactiva equivale a resignarse a la pérdida constante de vidas, infraestructura y capital humano.

Salvar vidas y proteger el patrimonio de la nación exige una transformación radical en la forma en que entendemos nuestro territorio. La ciencia ha trazado el camino con claridad; le corresponde al Estado y a la sociedad hondureña demostrar la voluntad política para recorrerlo.