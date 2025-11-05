La H no debe seguir perdiendo oportunidades

La selección mayor masculina de fútbol de Honduras tiene la oportunidad a la mano para clasificar a su cuarto campeonato mundial a realizarse en 2026, que será el primero con tres países sede y con 48 países compitiendo. Ese logro puede alcanzarse el próximo jueves 13 de noviembre con la combinación ideal de un gane hondureño frente a Nicaragua y un empate entre Costa Rica y Haití. De no darse ese resultado, el partido decisivo será entre catrachos y ticos el martes 18 en San José. Es una competencia dura, pero a nuestro alcance. Es cuestión de enfocarse y lo lograremos. Debemos aprovechar esta nueva oportunidad y, de manera similar, tenemos que enfocarnos en logros en otras materias como lo económico, político, ambiental, social y en todos los campos.

El logro futbolístico más importante de Honduras en competencias mundiales, sin duda ha sido la participación en el Mundial Sub-17 masculino en Emiratos Árabes Unidos en 2013, cuando se llegó a la fase de cuartos de final, jugando hasta el quinto partido, quedando en la octava posición dentro de la clasificación general de los 24 participantes. Aunque a veces no resulta cómodo, es inevitable compararnos con los hermanos y vecinos del istmo. En este caso, sigue como referente la brillante participación de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014.

Con igual espíritu deportivo, los hondureños debemos meditar, por ejemplo, en cómo se han desaprovechado grandes oportunidades más allá del deporte y se han perdido grandes coyunturas para avanzar en lo económico y en lo político. Para el caso, en el retorno a la democracia formal a principios de los años ochentas del siglo pasado, el gobierno liberal de Suazo Córdova desperdició la oportunidad de encarrilar al país por senderos más sólidos de democracia real y de reinicio de un verdadero Estado de derecho. En esa línea, los gobiernos de Callejas y Reina perdieron oportunidades y desaprovecharon sus liderazgos y carisma para avanzar en reformas profundas más allá de sus posiciones ideológicas. Y así, dando saltos en el tiempo, nos esperanzamos con la llegada de la primera mujer presidente en 2022, con fuerte respaldo popular luego de una etapa de fuertes conflictos derivados del golpe de 2009. Ubicados en este 2025, agotado ya el tiempo para el gobierno del partido manejado por un expresidente, es evidente esa sensación de tiempo desaprovechado.

No se avanzó en cosas tan elementales como la regeneración institucional y en políticas públicas eficaces para aumentar de verdad la producción de bienes y servicios, eficientar el gasto público, creación de mayores empleos, disminuir efectivamente la pobreza (en lugar de estadísticas a la brava) y desenredar esa madeja de rezagos estructurales que prácticamente mantienen empantanado al país durante ya casi medio siglo desde el retorno a la democracia formal.

Con espíritu deportivo, podemos afirmar que se ha escapado otra oportunidad de estimular la economía para aumentar el PIB, nunca entendieron su significado. Pasó otro gobierno y el grupo turnando en el poder no concretó mayor inversión publica, ni tampoco promovió más inversión privada nacional y extranjera. En la escala internacional de crecimiento, desarrollo y bienestar, estamos así, como en el medallero de los recién pasados XII Juegos Deportivos Centroamericanos. Abstrayéndonos de Belice, seguimos por abajo de todos nuestros vecinos.