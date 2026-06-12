La euforia por el Mundial de Fútbol, pese a todo

Desde el principio los críticos temieron cuando escogieron a Estados Unidos como una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026 y la incontrastable realidad les da la razón. No solo ha peligrado la realización del torneo, también la participación de jugadores y de un público entusiasta.

Los aficionados ya no sólo están pendientes de las tácticas de los equipos y de las habilidades de geniales jugadores, sino también de las cacerías brutales de inmigrantes, de las amenazas constantes en las calles y del dificultoso y, a veces, humillante ingreso a este país.

Lo están sufriendo las delegaciones de los países que Estados Unidos considera enemigos y otros a los que les tiene mala vibra; entrenadores, jugadores, directivos aguantan una denigrante marcación uno a uno de las autoridades migratorias y esperan en cualquier momento una zancadilla que los deje fuera de la

competencia.

Nadie desconoce que la FIFA escoge las sedes de los campeonatos no por méritos deportivos y de organización, fuera de la cancha juegan otros cracks que no mueven el balón, sino dinerales; saben cómo atraer patrocinadores y hacerles el juego a los gobiernos. Está en la retina de todos la imagen del jefe de FIFA, Gianni Infantino, entregándole un irreconocible premio a Donald Trump por a saber qué cosa.

Nada importa la salvaje xenofobia, las masivas deportaciones, la invasión de países y las amenazas a otros, las guerras iniciadas sin provocación, si al final la sede se comparte con Canadá y su intachable imagen internacional, y México, con experiencia organizativa y más tradición futbolera. Sin embargo la FIFA sigue jugando en posición prohibida, aunque intente blanquear sus escándalos de corrupción.

Pero hay una evidente lección en todo esto, que la pasión por el fútbol no se apaga fácilmente; la inestabilidad política de Estados Unidos, los terribles controles fronterizos y el clima de odio no han podido frenar la venta de boletos para los partidos y la movilización de aficionados, porque en lo demás este país va sobrado: tiene increíbles estadios, transporte, hoteles, restaurantes, transmisiones, todo para hacer un gran evento, como lo demostró al organizar el Mundial de 1994, aunque a nivel futbolístico casi nadie lo recuerde.

Se ha dicho antes que el fútbol es un lenguaje universal, y el componente adicional de que cada equipo representa un país multiplica el entusiasmo, aflora el patriotismo sano, la identificación nacional, incluso para quienes no tienen su bandera compitiendo, pero abrigan simpatías por otro, como la de los hondureños por Brasil, España, Argentina, por ejemplo.

Ojalá que todos esos temores se disipen y que al menos durante un mes de competencia todo marche en paz. Para los fanáticos del fútbol es una fiesta, y que nada la opaque, porque fuera del negocio y la política, el fútbol es aquello que aprendimos de niños; es el tiempo que esperaban, esperábamos.