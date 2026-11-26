Hace más de un siglo, Vladímir Ilich Lenin vislumbró una paradoja hoy vigente. Aunque sostuvo que la guerra era inherente al capitalismo, tras la Primera Guerra Mundial advirtió que el crecimiento ilimitado del poder destructivo tornaría el conflicto armado en algo inviable al arriesgar la supervivencia humana. Lenin anticipó así el dilema atómico: cuando los arsenales pueden aniquilar la civilización, evitar una conflagración global trasciende el ideal moral para volverse autoconservación.

Bajo esta premisa cobra sentido la cumbre celebrada el 19 de noviembre en Shenzhen, China, entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin. Al suscribir una declaración conjunta reafirmando que “una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse”, validaron aquella vieja intuición. Sin embargo, saludar este freno atómico no debe obnubilar el análisis crítico sobre las contradicciones del encuentro y el rol occidental. China sostiene una postura doctrinaria radical: la eliminación total de todo armamento nuclear. En contraste, la distensión resulta insuficiente mientras Estados Unidos y Europa persistan en una política de confrontación multidiferente.

La retórica pacifista en Asia carece de sustento frente a la escalada bélica en Medio Oriente contra Irán, que amenaza el equilibrio energético global. Paralelamente, el expansionismo militar de la OTAN hacia Ucrania perpetúa un conflicto devastador en Europa del Este. Resulta revelador que, tras volver de China el 20 de noviembre, Trump cuestionara la legitimidad electoral ucraniana y afirmara que la contienda era evitable bajo su mandato, desnudando fisuras geopolíticas en Occidente.

Esta doble moral quedó expuesta en América Latina. Mientras Trump rubricaba compromisos de paz en Shenzhen, su secretario de Defensa, Pete Hegseth, recorría la región -visitando Venezuela, Colombia, Ecuador y Honduras-, no para impulsar el desarrollo económico, sino para consolidar alianzas castrenses y ofrecer armas. Evitar el choque nuclear en el centro del sistema mientras se militariza la periferia confirma que la lógica de la fuerza sigue intacta.

Aún más sintomático fue el contraste civilizatorio reconocido por el mandatario estadounidense a su regreso. Lejos de proyectar superioridad, elogió públicamente la grandeza de China, destacando el orden y modernidad de urbes como Shenzhen frente al deterioro de las metrópolis estadounidenses. Ese reconocimiento revela una verdad de fondo: la hegemonía del siglo XXI no se sostiene exportando armas ni expandiendo bloques militares, sino garantizando bienestar interno.

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En suma, Shenzhen no sella una paz total, sino un cálculo pragmático donde, sin agenda, se elude el suicidio atómico mientras se sostiene una hegemonía mediante conflictos, coacciones y bloqueos económicos y humanitarios. La tesis de Lenin se cumple con crudeza: el terror nuclear frena la catástrofe directa, mas no detiene el asedio en Medio Oriente, el cerco de la OTAN ni la tutela armada en América Latina y el acoso a Cuba. Sin un viraje en Washington, esta distensión es solo una pausa táctica.