La autoridad desplazada por el caos

Honduras ha despertado otra vez envuelta en la estela de muerte. Lo ocurrido en el Bajo Aguán y en las zonas fronterizas no son hechos aislados, sino el síntoma de un país donde la violencia dejó de ser excepcional para convertirse en norma.

La masacre en una finca de palma africana en Rigores, Trujillo, donde más de una decena de personas fue asesinada en una emboscada, no solo enluta a familias campesinas; también expone el colapso de un Estado que, en papel, se sostiene sobre instituciones, pero que en la práctica la tierra se disputa con fusiles y el derecho se impone a balazos, volviéndolo incapaz de garantizar lo más básico: la vida.Nada de esto nace del azar. Es el resultado de décadas de impunidad, corrupción y abandono. El narcotráfico ha penetrado estructuras de poder, ha contaminado territorios enteros y ha convertido amplias regiones del país en zonas donde la autoridad real ya no pertenece al Estado. Mientras tanto, la clase política sigue más preocupada por los blindajes y las cuotas de poder que por contener el derrumbe nacional.

La tragedia adquiere otra dimensión cuando, incluso, las fuerzas de seguridad caen en emboscadas y operativos sangrientos. Eso revela que el crimen organizado no solo desafía al Estado, sino que disputa su control territorial. Y cuando policías y campesinos mueren bajo la misma lógica de violencia, la autoridad ha sido desplazada por el caos.

Lo más alarmante es la velocidad con la que el horror se normaliza. Las cifras cambian, pero la reacción pública parece cada vez más breve. Lo mismo pasa con la respuesta del gobierno, que ha caído en la trampa de “intervenir” militarmente las zonas cuando el horror ya se ha consumado.

Después de cada tragedia, llegan los comunicados y los despliegues temporales de seguridad. Terminan siendo medidas reactivas para una crisis estructural, sin justicia efectiva y sin la recuperación de los territorios dominados por redes criminales.

Honduras no puede seguir convirtiendo la muerte en costumbre. Ninguna democracia sobrevive cuando el miedo se vuelve la principal forma de convivencia, y la vida humana pierde valor frente al poder de las armas.

Las víctimas del Aguán y los agentes asesinados no son solo nombres en una nota roja; son la evidencia de un país que se está desmoronando mientras quienes deberían conducirlo permanecen atrincherados en sus privilegios.

Y quizás lo más peligroso no sea solo la violencia, sino la resignación; porque el día en que un pueblo acepta las masacres como parte de su destino, el Estado ya no necesita ser derribado: simplemente deja de existir.