Fundado en San Pedro Sula en 1946, de inspiración e ideología socialdemócrata, el Partido Democrático Revolucionario Hondureño (PDRH) fue organizado por compatriotas pertenecientes a sectores medios e influyó en sectores obreros costeños y capitalinos.

Celebró en Tegucigalpa su último cónclave a nivel nacional en el histórico 1954.

Su génesis y evolución se detallan en mi libro Un desafío al tradicionalismo político: el PDRH (1946-1954).

En la sesión inaugural del 15 de abril, los considerandos incluyeron: “Que las circunstancias políticas cuyo desarrollo demanda la intervención pacifica y legal del Partido Democrático Revolucionario Hondureño, con el fin de procurar orientar a la opinión publica sobre los genuinos intereses materiales y morales de Honduras, para que nuestra Patria tome el camino...de la Liberación Nacional...

Que la reacción en forma burda e ignorante, con el pretexto de que...es comunista, ha desatado...una campaña y represión para ahogar el desarrollo y progreso, hasta su realización en el poder, de los principios de nuestro avanzado y democrático Programa...”

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La acreditación de las delegaciones incluyó a los siguientes representantes: Barrios Morazán, Guadalupe, La Hoya y La Pagoda, de Tegucigalpa: Irene Alvarado. Comité de la ciudad de México: Oscar Ernesto Guevara Gutiérrez.

Puerto Cortés: Cristóbal Herrera y Hernán Herrera Villatoro. Yoro: Gabriel David Galeano y José López Oviedo.

San Pedro Sula: Francisco Pineda Torres, Francisco Funes, Francisco Córdova Aguilar, Benjamín Rodríguez Torres, Feliciano Portillo y Juan Ramón Coto.

La Ceiba: Roberto Alvarenga. Teupasenti: Sebastián Suazo y Ramiro Cruz Moncada. La Esperanza: José María Palacios y Andrés Bu Castellón.

La Bolsa, Tegucigalpa: Gustavo Adolfo del Cid y José A. Urquía. Comité Departamental de Francisco Morazán: Octasiano Valerio, José Pineda Gómez, Alberto García Bulnes, Luis Felipe Torres Sánchez y Rafael Cáceres Rojas.

Guatemala: Ernesto Fiallos. San Pedro Sula: Feliciano Castillo, Francisco Córdova Aguilar, Octavio Rivera y Benjamín Rodríguez Gómez.

La Plazuela, Tegucigalpa: Roberto Antonio Rosa.Comité Femenino: Dolores Caballero, Graciela Andino y Amelia Colindres.

Belén, Tegucigalpa: Emilio Guevara. Villa Adela: Sebastián Amador. El Bosque: Manuel Chavarría. La Bolsa: Julián Guevara Aguilar y Arnulfo Bermúdez Acosta.

Estudiantado universitario: Federico José Linck.

Se eligió la directiva que dirigiría las sesiones:

Presidente: José Pineda Gómez. Vicepresidente: Benjamín Rodríguez Gómez. Vocal primero: Ernesto Fiallos. Vocal segundo: Octasiano Valerio. Vocal tercero: Francisco Cardona. Secretario de Actas: Rafael Cáceres Rojas.

Secretario de Relaciones: Alberto García Bulnes. Secretario de Prensa y Propaganda: Federico José Linck.

Segunda sesión: Informe sobre la situación nacional

Panorama económico-social. Condiciones materiales y sociales derivadas de nuestra dependencia extranjera. Situación desesperante en las viviendas. Injusta distribución de las tierras de cultivo.

Panorama político de Honduras. Indiferencia de la ciudadanía.

El movimiento llamado Reformista. Marcha del Partido. La posición de los partidos frente a... la sucesión presidencial. Postura de la verdadera oposición al régimen imperante.