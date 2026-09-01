Justicia histórica y paz social: El dilema del conflicto garífuna en la CSJ

Cotejando el Archivo General de Indias, la presencia garífuna en Honduras desde 1797 no es un mito ni un hecho reciente. Pretender negar su origen hondureño por no ser precolombinos es un error: bajo esa misma lógica se despojaría de identidad a la mayoría mestiza del país.

Frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el «Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna» completa tres semanas bloqueando arterias viales clave de Tegucigalpa. Aunque la protesta ciudadana es legítima, la parálisis vehicular afecta a miles de capitalinos y escala un conflicto que exige soluciones urgentes.

Para descifrar este nudo no bastan las pasiones ni la retórica encendida; se requiere una mirada historiográfica rigurosa. La presencia afrodescendiente en Honduras abarca tres corrientes históricas diferenciadas: los afrodescendientes coloniales integrados al mestizaje desde el siglo XVI; los afrocaribeños ingleses que poblaron las Islas de la Bahía desde la década de 1830; y el pueblo Garífuna. Este último surgido de la fusión afro-indígena en San Vicente (Yurumein) y territorializado en la costa hondureña desde mayo de 1797 tras su breve paso por Roatán, tal como lo documentan las cartas del gobernador Ramón de Anguiano conservadas en el Archivo General de Indias. Pretender negar la condición originaria de este pueblo argumentando una falta de "autoctonía precolombina" representa un reduccionismo conceptual gravísimo. Como han señalado juristas e historiadores, la etnia garífuna moldeó su identidad y cosmovisión en este suelo; negarle su origen hondureño bajo ese rasero invalidaría, por esa misma lógica, la condición originaria de la propia mayoría mestiza del país.

Sin embargo, la complejidad histórica no exime el análisis de las aristas más incómodas del conflicto territorial actual. En diversas comunidades cercanas a Tela, se presenta un fenómeno sumamente complejo que evoca los dolorosos pasajes del Bajo Aguán: la enajenación de tierras. En décadas pasadas, algunos dirigentes comunitarios o directivas locales participaron en la venta de parcelas adjudicadas o reconocidas por el Estado a través del Instituto Nacional Agrario (INA) hacia inversionistas privados y proyectos turísticos. Hoy, las nuevas generaciones reclaman la recuperación de esos predios apelando al derecho ancestral inalienable. Este escenario plantea un dilema jurídico devastador: ¿dónde termina la validez de un acto comercial privado del pasado y dónde empieza la imprescriptibilidad de la propiedad colectiva ancestral?

Ahí radican los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos. El tribunal ordenó al Estado delimitar, sanear e indemnizar a las comunidades. Tras diez años de inacción estatal, el reclamo jurídico es firme.

OFRANEH plantea tres exigencias: el cierre de la causa penal contra cinco defensores de San Juan (cuyo expediente regresó a juzgados de Tela), la ejecución real de las sentencias de la Corte IDH mediante acciones contra el Gobierno, y la derogación de la Ley Agroindustrial por riesgo de criminalización.

La respuesta institucional ha sido evasiva. La CSJ argumenta ser solo intermediaria y no ejecutora de las sentencias. Aunque convocó a mesas de diálogo, el intento fracasó al exigir una vocería reducida de tres personas, rechazada por OFRANEH al considerarse una asamblea amplia de diversos colectivos.

Por su parte, la Procuraduría y el Ejecutivo reafirman sus compromisos formales ante organismos internacionales, pero la falta de presupuesto y de saneamiento territorial efectivo demuestra que los avances siguen estancados en el papel, tal como lo señala el CONADEH.

El debate se ha enrarecido al trascender información que estigmatiza a las comunidades obviando el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, las organizaciones sociales también deben reflexionar: mantener el bloqueo de vías públicas erosiona la empatía ciudadana y eleva el riesgo de violencia.

El Poder Ejecutivo debe asumir la iniciativa creando una Comisión de Alto Nivel con fondos definidos para calendarizar el cumplimiento de los fallos internacionales. El Estado no puede seguir aplazando sus obligaciones históricas y jurídicas.

La Corte Suprema debe flexibilizar sus mecanismos de mediación para recibir a una representación comunitaria plural, asegurando al mismo tiempo que los procesos penales en Tela se manejen con estricta imparcialidad y sin tintes de persecución política.

A OFRANEH y colectivos aliados les corresponde mostrar apertura. Una vez instalada una mesa con garantías reales y verificación, deben habilitar el libre tránsito capitalino. La defensa de los derechos colectivos es legítima, pero no debe asfixiar los derechos de terceros.

Honduras necesita superar la intransigencia. El cumplimiento de los fallos internacionales y el respeto al libre tránsito pueden coexistir si prevalece un diálogo honesto, desprovisto de soberbia estatal y de dogmatismos, enfocado en la justicia y la paz social.