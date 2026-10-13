Invertir en infraestructura resiliente: una urgencia para América Latina y el Caribe

Menos de dos minutos bastan para perder una vivienda y, con ella, el esfuerzo y los ahorros de toda una vida. Viviana Gil lo sabe. El pasado 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 en Colombia destrozó el apartamento donde vivía desde hacía 16 años y cuya última cuota había pagado unos meses antes, según relató al diario El Tiempo. La historia de Viviana no es un caso aislado: se repite en miles de hogares de América Latina y el Caribe.

Este 13 de octubre, el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres nos recuerda que la resiliencia empieza en casa. Para UNOPS y UNDRR, ese lema llama a los gobiernos a definir una agenda concreta: revisar cómo se planifican, construyen, financian y mantienen nuestras viviendas. América Latina y el Caribe necesitan invertir en protegerlas para evitar que su reconstrucción absorba recursos que podrían destinarse a cubrir otras necesidades prioritarias.

Protegerlas es posible, porque las consecuencias de terremotos y huracanes dependen, en gran parte, del terreno que se ocupa, de la calidad de las construcciones y de los materiales, y del cumplimiento de las normas: decisiones en las que inciden gobiernos, constructoras y población. En una región donde el 21% de la población vive en asentamientos informales, la autoconstrucción por falta de recursos amplifica el riesgo.

Una vivienda construida sin conocer el suelo, ampliada sin asesoría o sin mantenimiento, acumula una vulnerabilidad que puede pasar inadvertida por años.

Lo que pasa inadvertido por años se cobra en segundos y este 2026 la región lo comprobó dos veces. En Venezuela, UNDRR estimó en unos 37.000 millones de dólares los daños físicos directos de los terremotos de junio; 24.000 millones, en edificaciones, viviendas incluidas. En Colombia, el PNUD estima los daños del terremoto en unos 13.200 millones y cerca del 90% corresponde al sector residencial.

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Pero ninguna de esas cifras mide el dolor de quienes perdieron a alguien ni la inseguridad de quedarse sin casa. Tampoco muestran la desigualdad detrás de los daños. Según un reporte conjunto del PNUD y UNDRR, el 20% más pobre de la región representa apenas el 7% del riesgo sobre los activos, pero se le asignan el 37% de las pérdidas de bienestar esperadas.

Estas cifras obligan a mirar también lo que ya está en pie. Las normas sismorresistentes son parte de la solución, pero su existencia no garantiza que se evalúen y refuercen las viviendas ya construidas. No podemos pedir a quienes viven en ellas que esperen al próximo desastre para descubrir su estado.

Y el peligro no viene solo del suelo. En Jamaica, los daños y pérdidas del huracán Melissa equivalieron al 56,7% del PIB de 2024, según el Banco Mundial; y mientras la recuperación continúa, la siguiente amenaza ya se forma.