Indulto insultante e injerencia electoral

El indulto otorgado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al narcotraficante Juan Orlando Hernández (JOH), es un acto saturado de cinismo, una burla para los pueblos del planeta y escarnio a los sistemas de justicia de Honduras y de EE.UU.Este indulto insultante es un hecho insólito, contradictorio, desconcertante que desprestigia el cargo presidencial, fractura el sistema de justicia de su país y genera desconfianza internacional.

Este indulto otorgado no significa inocencia, es un perdón del castigo, pero no niega ni borra los crímenes cometidos. No apaga el dolor en las familias de las víctimas, ni sus consecuencias.

También, indignante es la injerencia en el proceso electoral del presidente Trump, brindando públicamente apoyo al candidato presidencial hondureño Nasry “Tito” Asfura, del mismo partido del indultado Hernández. El mensaje incluía la advertencia de que si Asfura pierde la elección, el gobierno de Estados Unidos no seguirá tirando el dinero, sugiriendo un posible retiro del apoyo estadounidense.

Las elecciones ocurrieron y continúan bajo esta sombra de intervención gubernamental estadounidense. Cualquiera que sea el resultado será visto como ilegítimo, por una parte, significativa de la población. Si Asfura gana, los partidarios del Partido Liberal, Libre, PINU y DC lo verán como impuesto por Washington. Si Nasralla gana, Trump denunciará el resultado como fraudulento, socavando la legitimidad del nuevo gobierno.

Por otro lado, existen informes que corroboran los rumores que, desde prisión, JOH ha manejado las estrategias del Partido Nacional y del CNE por medio de su consejera. Se aprecia entonces que tales injerencias de Trump y de JOH han manchado las elecciones generales.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Honduras llega a la Navidad dividida, con la presión extranjera en el proceso electoral y reapareciendo Juan Orlando Hernández, símbolo del fraude electoral.

Entre las muchas sospechas legítimas de fraudes electorales del indultado se encuentran en expedientes federales de Estados Unidos, el Departamento de Justicia sostuvo que sobornos del narcotráfico ayudaron a sostener la carrera política y las elecciones de JOH en 2013 y 2017, incluyendo alegatos de manipulación del conteo. Por eso, cuando se habla de fraudes electorales asociados a JOH, hay bases documentales que explican la desconfianza ciudadana.

Así que Trump y JOH, nuevamente juntos, mueven hilos para una victoria electoral. En ese marco se discute la influencia de ellos en el Partido Nacional y en el CNE, a través de la Consejera. Finalmente, ¿cuál es la relación oscura entre el presidente y el narcotraficante? La palabra de DIOS nos dice:

“Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz, se oirá; y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas”: Lucas 12:2-3 RV1960.

¡Feliz Navidad!. Queda planteado.