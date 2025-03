El inaudito paseo de las maletas electorales en las elecciones internas del 9 de marzo no puede repetirse en las elecciones generales del 30 de noviembre de este año. Nuestra democracia, aún en proceso de consolidación y siempre bajo amenaza, no soportaría un fraude electoral. ¿Cómo a alguien se le ocurrió algo tan burdo? Maletas electorales tiradas, embaladas, mal puestas en busitos, estos sin custodios, llegando unas, en horas de la tarde o tarde en la noche. Acostumbrados al transporte de dichas maletas, en orden, en camiones militares bien resguardados. En procesos anteriores, cuando nuestras Fuerzas Armadas, tan respetadas, cumplían sus mandatos constitucionales. Para mayor precisión, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el de la arenga política en un acto militar, detenta la responsabilidad de tal contravención a la ley en la entrega de las maletas. Tarde, pero las llevaron ante la presión social. Son autores de delitos electorales y de traición a la patria, entre otros. Y todo producto de un evidente despropósito de trastornar el proceso electoral y uno ulterior que aún no identificamos. Sin la mínima posibilidad de un error sin intención. De un descuido. Todo hecho con premeditación. Y no, no son culpables las dos comisionadas del CNE. El paseo es solo un elemento de la implementación de una estrategia mal diseñada, obviamente, la descalificación del órgano electoral es otra, sin que aun podamos identificar la estrategia completa y los nefastos objetivos. Pero se equivocaron, los votantes determinados votaron hasta la madrugada y los medios de comunicación se mantuvieron señalando de forma que quedaron evidenciados. El jefe del Estado Mayor Conjunto debe renunciar o ser destituido. No, no es personal ni ideológico. Deben ser castigados ejemplarmente todos los que cometieron estos delitos, de forma de disuadir algo parecido en las elecciones generales. No pueden ser los mismos quienes detenten la responsabilidad de transportar las maletas electorales para entonces.