"Si ICE no quiere ser llamada policía secreta, entonces sus agentes no deberían llevar máscaras y deberían portar identificación las 24 horas. Si no quieren ser acusados de secuestrar personas, entonces no deberían sacar a la gente a rastras de sus autos y casas sin órdenes judiciales" (Senadora demócrata Patty Murray).

En los dos primeros años de la administración del presidente Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), cobró notoriedad en la lucha sin cuartel contra la inmigración de indocumentados a Estados Unidos, sobre todo, por sus actitudes fuertes, violentas y muchas veces golpeando sin causa legal a miembros de la comunidad hispana, aún contra personas con documentos en regla, cuando se trata de residentes, con permiso legal o incluso estadounidenses por nacimiento.

ICE encontró el rechazo de algunos gobernadores demócratas, pero el Congreso –Senado y Cámara de Representantes–, se mantuvo firme a favor de las políticas dictadas por la Casa Blanca y, aunque hubo momentos de vulnerabilidad para ICE, se mantuvo firme el apoyo institucional de los republicanos y los agentes de este cuerpo represivo siguieron con las políticas dictadas especialmente contra la comunidad hispana.

El resultado ha sido evidente: los agentes de ICE realizan detenciones ignorando los papeles legales de los ciudadanos; llevan a cabo allanamientos sin orden judicial; causan traumas familiares; capturan menores; cometen represalias contra testigos y periodistas; y ya en las prisiones se han denunciado abusos sexuales, malos tratos y falta de atención médica, entre otras muchas anomalías que se han logrado documentar.

Posiblemente los casos más sonados y que más impacto tuvieron, fueron los asesinatos de dos estadounidenses en Mineápolis a manos de agentes de ICE: Renée Good y Alex Pretti. La primera una madre de tres hijos, y el segundo un destacado hombre que prestaba servicios a la comunidad. Sin embargo, a pesar de la indignación que estos crímenes causaron, este es el momento en que no se han presentado cargos en contra de los responsables.

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Eso muestra el poder de este cuerpo de seguridad que muchos comparan con la “policía secreta” que se han visto en regímenes dictatoriales y represivos como los de Hitler, Castro o Pinochet, para solo citar algunos casos de dictaduras que han tenido aparatos considerados también “intocables”.

Sin embarajo, eso podría cambiar a partir del próximo año en Estados Unidos. No parece probable que el llamado “huracán azul” que tomará el control del Congreso a partir de enero de 2027 tenga la fuerza suficiente para eliminar a ICE. Ni siquiera podrá recortarle fondos porque han sido aprobados previamente, pero si hay claros indicios de que se dará una auténtica batalla por limitar los abusos de sus agentes, al menos, podrán tener algunos controles y fiscalización más cercana sobre el comportamiento que tengan. Su jefe directo, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin podría ser citado para declarar bajo juramento y se espera que refuercen por ley la capacidad de congresistas para poder verificar la situación en los centros de detención, tan criticados hasta la fecha. Incluso se habla de levantar la inmunidad que sus agentes tienen por ahora.

No parece demasiado, pero este espectro podrá ampliarse en la medida en que se haga más sensible el pulso entre demócratas y la Casa Blanca sobre el tema migratorio. El nuevo Congreso podrá presionar ciertas aprobaciones a cambio de una actuación más moderada y profesional de este cuerpo represivo, entre otras medidas disuasivas.

La comunidad hispana mostró su indignación contra los republicanos en las elecciones del 3 de noviembre y no es para menos. Ante la paradoja del discurso oficial de que los migrantes “son una carga” para la mayoría de estadounidenses, en la práctica los datos muestran un realidad muy diferente: Según estimaciones del Instituto de Tributación y Política Económica (ITEP) y el Consejo Estadounidense de Inmigración, los hogares encabezados por indocumentados pagan anualmente casi USD56,000 millones en impuestos federales y más de USD34,000 a USD37,000 millones en impuestos estatales y locales. Una realidad muy diferente a la que se ha tratado de endosar para estigmatizar a los migrantes hispanos como “quienes quitan el trabajo a los estadounidenses”, algo que tampoco es cierto, pues la gran mayoría de puestos que aplican son trabajos que los ciudadanos locales rechazan o no buscan.

Pero volviendo a ICE, es deseo de muchos estadounidenses y la comunidad hispana que, al menos, sea un cuerpo de seguridad controlado, que termine la represión y empiece a actuar como una agencia que respeta las leyes y los derechos de los ciudadanos... sean o no estadounidenses.