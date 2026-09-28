Hora de limpiar la casa

Honduras ha llegado al límite de la paciencia histórica. Durante demasiado tiempo, el ciudadano de a pie ha cargado sobre sus hombros el peso de un infierno cotidiano impuesto por el crimen, mientras el Estado, una y otra vez parece llegar tarde a su deber de proteger a quienes más lo necesitan.

Por eso, la declaratoria de determinadas estructuras criminales como asociaciones terroristas y el despliegue de las fuerzas de seguridad para enfrentarlas no pueden quedarse en el terreno de los anuncios.

La sociedad hondureña tiene derecho a esperar del Estado una respuesta firme, coordinada y eficaz frente a organizaciones que durante años le han disputado el control de territorios, comunidades y actividades económicas.

La población está cansada de discursos tibios frente a una delincuencia que se cree dueña y señora de las calles. Lo que hoy exige la ciudadanía es autoridad, capacidad operativa y una limpieza profunda que devuelva la dignidad y la paz a las ciudades.

Las fuerzas de seguridad tienen el deber constitucional de perseguir y desarticular las estructuras del crimen organizado para demostrar que la ley es más fuerte que cualquier pandilla. Sin embargo, en el ejercicio de esa tarea, el Estado no puede ni debe comportarse como la turba a la que combate. La contundencia en el terreno operativo tiene que ir de la mano de una arquitectura institucional blindada, porque la fuerza sin ley es tiranía, y la ley sin fuerza es cobardía.

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La declaratoria de estas estructuras como asociaciones terroristas abre una nueva etapa en la respuesta del Estado hondureño. Sin embargo, ninguna reforma penal, ningún operativo y ninguna demostración de fuerza serán suficientes si el engranaje completo de la justicia no funciona en la misma dirección.

Aquí cobra sentido el imperativo del debido proceso y los derechos humanos. No se trata de proteger a los criminales, sino de garantizar que cada golpe asestado por los operadores de justicia sea jurídicamente impecable, sostenible y resistente ante el yerro procesal. Una captura que fracasa por una investigación deficiente, una acusación mal construida o una actuación arbitraria no es una victoria del Estado, sino una oportunidad perdida o una farsa trágica.

De nada sirve un despliegue de fuerza intimidante en las calles si los fiscales y jueces fallan después en los tribunales. Se necesitan fiscales preparados e íntegros, jueces independientes y circuitos judiciales especializados que puedan conocer estos casos con celeridad, rigor y protección frente a la corrupción y las intimidaciones.

Honduras no necesita un estado de sitio permanente ni violaciones arbitrarias que terminen erosionando la legitimidad de la autoridad. Exige, en cambio, una limpieza quirúrgica y estructural: una intervención capaz de desmontar las redes criminales, cortar sus fuentes de financiamiento, recuperar los territorios sometidos por la extorsión y devolverle al ciudadano la posibilidad de vivir sin miedo, un derecho que jamás debió perder.

Hay que ser coherentes de una vez por todas. La sangre fría con la que estas estructuras han masacrado el tejido social hondureño no se combate con paños tibios ni con la retórica cómoda de los escritorios con banderitas nacionales. Tampoco se combate sustituyendo la ley por la fuerza. El Estado debe ser más fuerte que el crimen precisamente porque tiene algo que ellos no: instituciones, legitimidad y la obligación de actuar conforme a derecho.

El puño del Estado tiene que golpear fuerte. Debe hacerlo sin complejos, sin temblequeras y sin concesiones frente al crimen, pero sin atajos que terminen debilitando aquello que se pretende defender. Honduras no necesita una autoridad que grite más fuerte que los criminales, necesita un Estado que sea capaz de vencerlos.