Honran y prestigian a Honduras

DRAMATURGOS: José María Tobías Rosa, “iniciador del teatro de provincia...las obritas de Rosa tienen crítica social” (Francisco Salvador Aguilar). Luis Andrés Zúniga. Jorge Fidel Durón. Mercedes Agurcia Membreño. Medardo Mejía. Roberto Soto Rovelo. Ramón Amaya Amador. Francisco Salvador Aguilar, innovador del arte escénico, fundador del Teatro Universitario.

Rafael Murillo Selva, amplia trayectoria laboral en Colombia, Cuba, Honduras. Su obra “Loubavagu”, con actores garífunas sin experiencia previa, recorrió el mundo proyectando a la patria por su calidad y visión etnohistórica. Autor de “El Bolívar

descalzo”.

El español Andrés Morris Bermúdez impulsó el desarrollo teatral durante su estadía docente en la Escuela Superior del Profesorado, autor de obras teatrales inspiradas en nuestra realidad.

ECONOMISTAS. José del Valle, pionero en el análisis económico. Carlos F. Hidalgo. Estudios avanzados en España y Estados Unidos, funcionario de la ONU. Autor.

Rigoberto Sandoval Corea. Director del Programa de Reforma Agraria para América Latina-FAO, en Roma. Director del Instituto Nacional Agrario y la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal. Autor.

Virgilio Carías. Director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UNAH. Vicerrector. Autor.

Manlio Martínez. Coordinó el Plan Nacional de Desarrollo 1974-1978. Ministro de Planificación.

Gustavo Adolfo Aguilar, docente.

Julio Raudales, Vicerrector de la UNAH, Rector de la Universidad José Cecilio del Valle, autor.

Roberto Lagos, presidente del BCH.

José Luis Moncada, expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Columnista.

Ismael Zepeda y Martín Barahona nos familiarizan con temas económicos mediante entrevistas y columnas periodísticas. Jorge Yllescas Oliva. Director de Aduanas.

Autor del informe que denunció corrupción al interior de la alta oficialidad castrense. Político. Gabriela Núñez, presidenta del Banco Central de Honduras, al igual que Victoria Asfura y Rebeca Santos, también ministra de Finanzas en la administración Zelaya.

Efraín Díaz Arrivillaga. Político. Precandidato a la presidencia de Honduras. Autor.

Luis Fuentes, autor de historia económica hondureña.

Aníbal Delgado Fiallos. Docente. Director del CURN. Autor. Político.

Alcides Hernández. Director del Postgrado Centroamericano de Economía de la UNAH. Autor.

Mauricio Díaz Burdett, Rodulio Perdomo, Mario Palma, Carmen Gálvez, Daniela Zerón, Gabriela Corea, integran el equipo del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) que elabora estudios y formula propuestas acerca de temas económicos y su impacto humano.