Asfixia: Medicina forense revela hallazgos en la autopsia de Keyla Martínez en la repetición del juicio

Un informe de Medicina Forense reveló nuevos hallazgos sobre la muerte de la joven estudiante de Enfermería, Keyla Martínez, a cinco años de su fallecimiento.
Este 6 de agosto continuó la repetición del juicio oral y público por la muerte de Martínez. Durante la audiencia se presentaron pruebas periciales relacionadas con las lesiones que la joven presentaba antes de fallecer en febrero de 2021, mientras permanecía bajo custodia policial en La Esperanza, Intibucá.
En la audiencia celebrada este jueves, el Tribunal de Sentencia presentó parte de los informes elaborados por especialistas forenses, quienes explicaron los hallazgos obtenidos durante la autopsia.
Según lo expuesto en la audiencia, los forenses encontraron lesiones en la mucosa interna de los labios que, de acuerdo con los especialistas, eran compatibles con una obstrucción de las vías respiratorias.
"Las lesiones nos indicaban que la persona había sido sometida y que se le había obstruido la vía aérea", explicó uno de los especialistas, quien sostuvo que las marcas coincidían con la presión ejercida por los dientes sobre el tejido blando de los labios.
Tras detectar esas lesiones en la joven, se realizó un levantamiento facial para profundizar la inspección y documentar fotográficamente cada uno de los hallazgos encontrados durante la autopsia, según los peritos.
También se reveló que a la joven se le examinaron órganos como la lengua, los pulmones, el corazón, el hígado y los riñones. Todas las lesiones fueron documentadas con fotografías como parte de los procedimientos forenses.
Las muestras fueron remitidas al Laboratorio de Histopatología, cuyos resultados confirmaron lesiones en los músculos del cuello, así como edema pulmonar e hipoxia cerebral, según el testimonio compartido durante el juicio.
Los hallazgos permitieron concluir que la causa de la muerte estaba relacionada con una "privación de oxígeno" o "asfixia mecánica", situación que provocó daños cerebrales y afectaciones en otros órganos vitales, según lo expuesto por los especialistas durante el juicio.
El juicio continúa contra Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, a quien el Ministerio Público supone responsable del delito de homicidio simple en perjuicio de Keyla Patricia Martínez Rodríguez. La víctima falleció en febrero de 2021 dentro de una celda policial en La Esperanza, Intibucá.
Durante la audiencia también se recordó que se practicaron análisis toxicológicos a muestras biológicas de sangre y orina para determinar si Keyla Martínez había consumido alcohol u otras sustancias antes de su fallecimiento.
La nueva etapa del proceso judicial se desarrolla después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara repetir el juicio por señalamientos de inconsistencias en el proceso anterior. En esta nueva fase se valoran pruebas documentales, periciales y testimoniales.