Honran y prestigian a Honduras

POLITÓLOGOS: Ramón Oquelí, docente, autor; Ventura Ramos Alvarado, editorialista, docente; Manuel Gamero, editorialista; Víctor Meza, gran capacidad analítica-interpretativa; Benjamín Santos, abogado; Roger Marín, financista; Juan Ramón Martínez, cooperativista, editorialista, candidato presidencial por la Democracia Cristiana; columnista.
PRONOSTICADORES DEL CLIMA: César Quintanilla, activista ambiental, promotor del desarrollo sostenible, abogado, autor, conferencista internacional. Los laborantes en COPECO. Todos diariamente nos informan respecto al estado del tiempo.
PSICÓLOGOS: Luis Alberto Baires, estudios en Suiza, director de la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán, docente; Víctor Donaire, fundador de dicha carrera en la UNAH; Augusto Aguilar.
QUÍMICOS FARMACÉUTICOS: José Reina Valenzuela, historiador, cronista de Tegucigalpa, rector de la UNAH. Jorge Alberto Gómez Andino, empresario, presidente del COHEP, galardonado por el Gobierno chileno; Manuel Figueroa Sarmiento, microbiólogo, autor, Premio Nacional de Ciencia, docente, autor. Lilian Quan de Pineda, docente universitaria, empresaria, autora.
RADIOPERIODISTAS: Nahúm Valladares, diputado, autor. Ha laborado en medios radiales, televisivos, impresos.
SINDICALISTAS: Gracias a las luchas obreras pioneras -previas a 1954-, porque el Estado reconociera el derecho a la sindicalización, encabezadas, entre otros, por Zoroastro Montes de Oca, Manuel Cálix Herrera, Enrique Olín, Graciela García, fue posible que finalmente se lograra tal conquista, incorporándola a la legislación laboral. Surgieron dirigentes de la clase asalariada: Francisco Ríos, Juan Bautista Canales, Gabriel David, César Augusto Coto, Celeo González, Óscar Gale Varela, Víctor Artiles, Teresina Rossi, José Antonio Molina Cisneros, Napoleón Acevedo Granados, Arístides Mejía, Héctor Hernández, Felicito Ávila, Carlos H. Reyes, Gladys Lanza.
SOCIÓLOGOS: Guillermo Molina Chocano, primer compatriota graduado en esta disciplina. Autor, docente, ministro de Planificación. Divulgó la corriente sociológica de la dependencia. Mercedes Rivera, estudios en Canadá, subespecialidad en Demografía. Celina Kawas; Melba Zúñiga. Mario Posas, investigador, autor, docente; Ramón Salgado, rector de la UPNFM, docente, autor. Eugenio Sosa, fue director del Instituto Nacional de Estadística, docente, autor.
TRABAJADORES SOCIALES: Olvin Rodríguez, doctor en Derecho Laboral, autor; Reynelda Aguilar; Lorena Rivera.