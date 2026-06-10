Honran y prestigian a Honduras

FEMINISTAS: Lucila Gamero. Novelista. Pionera en el movimiento en pro de la dignidad y derechos de la mujer.Visitación Padilla. Maestra, fundadora de jardines de niñas, catedrática de escuelas normales, escritora, periodista. Fundó la Sociedad Cultural Femenina Hondureña. Luchadora por los derechos civiles y políticos de la mujer. Organizó la primera escuela para adultos, activó para la formación de gremios y sindicatos obreros. Dirigió El Mentor Hondureño, Revista Antialcohólica, Regeneración y Prosperidad. En lo político e intelectual asumió posiciones patrióticas en pro de la soberanía nacional junto a Froylán Turcios, repudiando la presencia militar estadounidense en Tegucigalpa (1924). Adverso al régimen de Carías. El Comité de Mujeres por la Paz fue bautizado con su nombre en reconocimiento a su trayectoria.

Clementina Suárez. Poeta. Organizadora del Comité Femenino Hondureño exigiendo el derecho del voto a la mujer. Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa. Fundó las revistas Mujer, Prismas, Engranajes.

Leticia Silva de Oyuela: Historiadora, ensayista.

Lety Elvir: Poeta. Docente.

Anarella Vélez: historiadora, antóloga. Docente. Ministra de Cultura.

Alba Alonso de Quesada. Abogada con estudios avanzados en Estados Unidos. Ministra de Trabajo, viceministra de Educación Pública. Activó para el otorgamiento del derecho femenino al sufragio.

Blanca Guifarro. Socióloga. Catedrática. Fundó la asignatura Estudios de la Mujer en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Poeta. Directora de la revista Entre Amigas.

FILÓSOFOS. Si bien no hemos contado con creadores de inéditas doctrinas, sí con divulgadores del pensamiento filosófico europeo: Ramón Rosa y el Positivismo, en la educación particularmente.

El pensamiento positivista es el que más ha influido y el más duradero en las cosmovisiones de diversos compatriotas intelectuales.

José Antonio Domínguez y su poema “Himno a la Materia”.

José Antonio López Gutiérrez: desconocido en nuestro medio. Publicó Ideas Filosóficas, “Importancia de los partidos políticos”, entre otras obras que merecen ser reimpresas.

Salatiel Rosales: En criterio de Paulino Valladares, “discípulo kantiano”. Para Ramón Oquelí, “su tema favorito fue el origen y forma de la vida”. Filander Díaz Chávez: influido por el marxismo incorporó aspectos en sus libros.

Roberto Castillo. Graduado en Filosofía en Costa Rica y Ramón Romero, doctorado en Estados Unidos. Ambos autores y docentes.

El español Augusto Serrano, doctorado en Alemania, docente en la UNAH, dejó discípulos que absorbieron su cosmovisión humanista.FÍSICOS. El pionero fue el sacerdote, dramaturgo, músico José Trinidad Reyes con su texto “Lecciones elementales de Física” (1855).