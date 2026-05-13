Honran y prestigian a Honduras

Iniciamos una serie de artículos relativos a compatriotas que a lo largo del tiempo han destacado, dentro y fuera de la patria, en sus respectivas profesiones, brindando aportes significativos y trascendentes que deben ser exaltados como modesto reconocimiento a sus trayectorias.

AMBIENTALISTAS

La defensa de los recursos naturales comunales: tierras, aguas, bosques, opuestos al modelo extractivista depredador que contamina, erosiona, saquea, poniendo en riesgo salud y patrimonios colectivos.

La respuesta a sus luchas desiguales ha sido desde el acoso hasta el asesinato. Recordemos a Jeannette Kawas Fernández, luchó por proteger Lancetilla y su área circundante de intereses ambicionando apoderarse de tierras nacionales y garífunas, que contrataron sicarios para eliminarla. En su honor tal parque fue bautizado con su nombre. Berta Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), lideró la resistencia contra proyectos hidroeléctricos, lo que le costó la vida. Defensora de territorios ancestrales lencas. Su trayectoria fue reconocida y premiada internacionalmente. Juan López, organizó la defensa de la montaña El Botadero y el río aledaño en Colón, contaminados por proyectos mineros.

ANTÓLOGOS

Antonio R. Vallejo: Guía de agrimensores o sea recopilación de leyes agrarias. Rómulo E. Durón con Honduras Literaria (2 tomos, prosa y verso), rescató piezas literarias que de otro modo hubieran pasado desapercibidas, incluyendo las pastorelas escritas por José Trinidad Reyes, escritos de Policarpo Bonilla, José Cecilio del Valle. Froylán Turcios: compiló la poesía de Juan Ramon Molina, intitulándola “Tierras, mares y cielos”. Rafael Heliodoro Valle: “Oro de Honduras” (escritos de Ramón Rosa) junto con Juan B. Valladares. Óscar Acosta y Roberto Sosa: “Exaltación de Honduras”. Departamento de Ciencias Sociales-CUEG-UNAH: “De la sociedad colonial a la crisis del 30”. Ramón Oquelí: “José del Valle: Antología”. Segisfredo Infante, Juan Ramón Martínez: “Gente y situaciones” (compilación de artículos periodísticos por Ramón Oquelí). Edgardo Paz Barnica: “La oratoria y su función social”. Víctor Ramos: “Etnología y etnohistoria de Honduras: ensayos, por William Davidson”. Sixta Yesenia Martínez: Sociología, Historia y Política: un encuentro en la obra de Mario Posas.

ARCHIVISTAS

Antonio R. Vallejo, primer director del Archivo Nacional, inició la clasificación documental, indispensable para acceder a su contenido, labor continuada por quienes han estado al frente de tal institución, fundamental para la investigación y divulgación de nuestro pretérito y la defensa jurídica, histórica y geográfica de nuestra soberanía.

ARQUITECTOS

Fernando Pineda Ugarte, Mario Valenzuela, Luciano Durón, Roberto Elvir, Enrique Villars (fundador de la carrera en la UNAH y forjador de generaciones), destacados profesionales cuyas edificaciones hablan de su talento creativo.

BIBLIÓGRAFOS

Jorge Fidel Durón: Repertorio bibliográfico hondureño, La Universidad de Honduras. Miguel Ángel García: Bibliografía Hondureña (1620-1973) (3 tomos), Catálogo de seudónimos hondureños. Ramón Oquelí: Bibliografía sociopolítica de Honduras

(Continuará)