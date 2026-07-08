Honran y prestigian a Honduras (9)

Anestesista: Víctor Manuel Ramos. Docente, escritor, director de la Academia Hondureña de la Lengua, columnista y presidente de la Academia Hondureña de Geografía e Historia.

Cardiólogos: Manuel Espinoza.

Dermatólogos: Hernán Corrales Padilla, investigador, escritor, docente, diplomático y candidato presidencial por el Partido Democracia Cristiana (1981 y 1985).

Cirujano plástico: César Henríquez.

Endocrinólogo: Mario Valdez.

Epidemiólogo: Tito Alvarado.

Fisiólogo: Francisco Alvarado. Investigador de las propiedades curativas de plantas hondureñas. Premio Nacional de Ciencia José Cecilio del Valle (1972).

Forenses: Julissa Villanueva. Arriesgando represalias en su condición de funcionaria, denunció irregularidades al interior de la Policía. Dennis Castro Bobadilla. También abogado, investigador y bibliófilo.

Gastroenterólogo: Armando Rivas, con estudios de posgrado en Brasil.

Médicos generales: Ernesto Argueta Ayes.

Autor de Origen y evolución del ramo de Sanidad en Honduras: urge un cambio de frente en el desarrollo de sus trabajos (1951). Diplomático, ministro de Gobernación, rector de la Universidad Nacional (1956) y político. Mario Catarino Rivas. Su humanitarismo le valió ser conocido como “el médico de los pobres”. En su memoria, el principal hospital público sampedrano fue bautizado con su nombre. Salvador Paredes, cirujano.Ginecólogo: Luis Zúñiga Girón, subespecializado en infertilidad.

Internistas: Plutarco Castellanos, autor de obras relativas a la historia de la medicina en Honduras. Rubén Palma Carrasco, organizó una fundación para el paciente diabético.

Oftalmólogos: Nicolás Odeh Nasralla, diseñó técnicas quirúrgicas propias. Luis Lagos, especializado en Brasil y conferencista internacional.

Oncóloga: Flora Duarte.

Otorrinolaringólogo: Enrique Aguilar Cerrato, especializado en Argentina. Ministro de Salud Pública, implementó un modelo descentralizado de atención sanitaria, secundado por otras naciones y elogiado por la OMS. Diputado, escritor y político.

Pediatra: Hilton Trochez, autor.

Psiquiatras: Mario Mendoza. Dagoberto Espinoza Murra, escritor, docente, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, primer director del Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia, y vicerrector de la UNAH. Francisco León Gómez, escritor.

Radiólogo: Rubén Villeda Bermúdez, fotógrafo.

Salubrista: Cornelio Escoto Espinoza.

Urólogos: Tulio Galeas, poeta y expresidente del Colegio Médico. Javier Flores, Ph. D. en Medicina, con estudios avanzados en España.

Especialista en fertilidad: Eduardo Bueso Hernández, especialista en fertilidad y ganador del Premio Latinoamericano de Ciencias.

Pediatras: Carlos Godoy Arteaga, también salubrista. Siendo viceministro de Salud durante la gestión de su colega Enrique Aguilar Paz, contribuyó con este en el Programa de Extensión de Cobertura, con el objetivo de alcanzar la cobertura de la totalidad de la población para el año 2000.