Honran y prestigian a Honduras (3)

Resaltamos hoy a deportistas, diplomáticos y docentes que ponen en alto el nombre de la patria. DEPORTISTAS. Atletismo: Hipólito López, Clovis Morales, Gina Coello representaron exitosamente a Honduras nacional e internacionalmente en carreras de larga distancia.

Baloncesto: Letty Castro, “Firu” Mendoza. Natación: Ana Joselina Fortín (participó por Honduras en los Juegos Olímpicos 1988 y 1992). Béisbol: Gerald Young (jugó en equipos de las Grandes Ligas), Mauricio Dubón (campeón de Serie Mundial). Boxeo: Teófimo López, campeón mundial. Lucha: Kevin Mejía (especialidad grecorromana). Taekwondo: Miguel Ferrera, miembro del Salón Mundial de la Fama. Rolando Palacios: Velocista. (Participó en las Olimpiadas 2008, 2016).

Hipismo: Pedro José Espinoza, logró la primera medalla olímpica para Honduras en los Juegos de la Juventud, Argentina. Fútbol: José Enrique Cardona, primer compatriota en jugar en La Liga española, Copa de Europa (actual Liga de Campeones de la UEFA, 1966), campeón de España y de la Copa del Rey con el Atlético de Madrid. Héctor Zelaya, anotó el primer gol de Honduras en el Mundial España 82. Gilberto Yearwood. Integró la Selección que asistió al Mundial España 82. Jugó en varios equipos españoles, entrenador. David Suazo: ganó la Liga de Campeones europea, titular con la H, participó en el Mundial en Sudáfrica 2010. Entrenador. Carlos Alberto Pavón, el mayor anotador con la Selección Nacional. Participó en el Mundial 2010. Campeón en México con el Morelia. Comentarista deportivo.

DIPLOMÁTICOS. Eliseo Pérez Cadalso: canciller, periodista. Divulgó la vida y escritos de José del Valle y Juan Ramón Molina. Autor. Iván Romero Martínez: embajador en Inglaterra. Rafael Leiva Vivas: embajador en Francia, República Dominicana, Chile. Tras el Golpe de Estado que derrocó al presidente Allende (1973), concedió asilo a personas en riesgo de ser arrestadas y ejecutadas. Autor. Director de la Escuela Diplomática.

DOCENTES. Luis Landa: profesor de Estado, graduado en Chile. Diputado, ministro de Educación. Autor. Miguel Morazán: ejerció en Honduras y Guatemala. Escritor de obras pedagógicas y textos de nivel primario. Elogiado por su discípulo, expresidente guatemalteco Juan José Arévalo. Ibrahim Gamero Idiáquez: Autor. Premio Nacional de Ciencia. Víctor F. Ardón: escribió textos escolares gramaticales. Rafael Bardales Bueso: director de la Escuela Superior del Profesorado, ministro de Educación, asesor en Venezuela. Autor. Alejandro Rivera Hernández: docente, abogado, diplomático, autor. Ramón Oquelí Garay: historiador, profesor universitario, columnista, autor. Cirilo Nelson Sutherland: botánico con estudios avanzados en Suiza y Estados Unidos. Profesor en el Departamento de Biología, UNAH. Doctor Honoris Causa en Ciencias Biológicas, Premio Nacional de Ciencia José Cecilio del Valle. Autor. Ibrahím Pineda Guzmán: maestría en Estados Unidos. Forjador de generaciones en la Escuela Superior del Profesorado. Adalid Gutiérrez: doctorado en Matemáticas, docente. Pilar Salinas: fundadora de la escuela para no videntes que lleva su nombre, en justo reconocimiento a su labor humanitaria.