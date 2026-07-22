Honran y prestigian a Honduras (11)

NOVELISTAS. Lucila Gamero de Medina (1873-1964) y Carlos F. Gutiérrez (1861-1899), autores de las primeras novelas escritas en Honduras: (Amelia Montiel, Adriana y Margarita, Angelina, respectivamente.
Julio Escoto (1944- ), quien con igual suceso escribe ensayos, poseedor de un léxico preciso y generoso. La literatura nacional dispone de obras meritorias en este género literario, entre ellos (as): Froilán Turcios, Marco Antonio Rosa, Arturo Oquelí, Paca Navas de Miralda, Argentina Díaz Lozano (premiada en certámenes internacionales, postulada al Premio Nobel, traducida al ingles su novela Peregrinaje), Marcos Carías Reyes, Arturo Mejía Nieto, Ramón Amaya Amador, pionero en el abordaje socio-literario de nuestra realidad y trayectoria histórica, traducido a varias lenguas. Alfredo León Gómez, Marcos Carías Zapata, Eduardo Callejas, Roberto Quesada, Roberto Castillo.
ORADORES: Álvaro Contreras, periodista. Ramón Rosa, abogado, escritor, divulgador de la corriente filosófica del Positivismo, biógrafo, político. Ricardo Diego Alduvín, político. Jorge Arturo Reina. Dirigente estudiantil, rector de la UNAH, político.
PEDAGOGOS. Las pioneras fueron maestras de educación primaria: María Francisca Reyes de Palacio (1824-1906), directora de la primera escuela oficial de niñas en Tegucigalpa a finales del XIX, previamente impartió clases en su vivienda. María Guadalupe Reyes de Carías.
Visitación Padilla, feminista, sufragista, literata, unionista, antiimperialista.
María Trinidad del Cid, escritora, feminista, fundadora del Comité Femenino Hondureño.
Graciela Bográn, Antonia Jerez Dávila, María Luisa Herradora, primera dama integrante de la Academia Hondureña de Geografía e Historia.
Esteban Guardiola Cubas, abogado, escritor, uno de los fundadores de la Sociedad de Geografía e Historia. (1926). Presentación Centeno. Luis Landa, Maestro de Estado graduado en Chile junto con Pedro Amaya.
ESCRITORES. Miguel Morazán, impartió clases en Guatemala y Honduras. Raúl Zaldívar, José V. Vásquez, Martín Alvarado Rodríguez, Amílcar Raudales. Pedro Nufio, guatemalteco, radicado en Honduras. Manuel Antonio Santos, graduado en Guatemala, al igual que Leónidas Granados y Jacinto Zelaya Lozano, cofundador del Instituto Alfonso Guillén Zelaya.
Elisa Valle de Martínez, ministra de Educación. José V. Vásquez, Edmunda Pascua Perdomo y Rafael Bardales Bueso, director de la Escuela Superior del Profesorado, ministro de Educación.