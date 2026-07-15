Honran y prestigian a Honduras (10)

HÉROES Y HEROÍNAS: Cicumba, Lempira, Francisco Morazán, Fernando Soto, Francisco Zepeda Andino, Carlos Aguirre, Marco Tulio Rivera y demás pilotos de la Fuerza Aérea Hondureña que repelieron la invasión salvadoreña en 1969.

Los bomberos, soldados, oficiales y policías caídos en el cumplimiento del deber.

Las y los compatriotas migrantes que desde el exterior mantienen a flote la economía nacional con sus remesas.

Las y los hondureños que amplían, desde sus respectivas especialidades, las fronteras del conocimiento científico, tecnológico, humanístico.

Las y los defensores de los derechos humanos.

Las y los ambientalistas y quienes reforestan nuestros bosques.

Los fiscales asesinados por investigar casos de crimen organizado: Orlan Arturo Chávez y otros.

Compatriotas encargados de la lucha contra el narcotráfico: Alfredo Landaverde y general Julián Arístides González.

El personal del Consejo Nacional Anticorrupción, encabezado por Gabriela Castellanos, con entrega tenaz y profesional a investigar y denunciar este mal que empobrece más y más a nuestro pueblo.

MÚSICOS: Manuel de Adalid y Gamero, ingeniero.

Humberto Cano: compositor, violinista, estudios en Europa, Premio Nacional de Arte “Pablo Zelaya Sierra”.

Rafael y Orfilia Coello Ramos. El primero, musicalizó los himnos “Al Padre Reyes, “Al Pino”, “A la Madre”, “A los arboles”; la segunda, pianista, docente.

Victoriano López: docente, en honor suyo la Escuela de Música de San Pedro Sula lleva su nombre.

Francisco Díaz Zelaya, autor de la música de los himnos “A Morazán”, “A Lempira”, durante cuatro décadas dirigió la Banda de los Supremos Poderes.

Jorge Gustavo Mejía: especializado en composición musical, estudios avanzados en Alemania en dirección orquestal. Fundador y director de la Orquesta Filarmónica de Honduras, promotor concurso para jóvenes interpretes.

METEORÓLOGO: Edgardo Zúniga Andrade. Autor: El clima e historia de ciudades y pueblos de Honduras.

MURALISTAS: Álvaro Canales. Dejó testimonios de su arte tanto en México como en su patria, su obra es profundamente humanista y social.

NARRADORES: Marcos Carías Reyes, Arturo Mejía Nieto, Miguel R. Ortega, Santos Juárez Fiallos, Víctor Cáceres Lara, Oscar Acosta, Marcos Carías Zapata, Roberto Castillo, Rubén Berrios, Edilberto Borjas, Nery Alexis Gaitán, Víctor M. Ramos.