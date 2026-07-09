Honduras: una democracia que nació torcida

Honduras no enfrenta solo una crisis electoral, sino una deformación histórica de su democracia. No se trata de un deterioro progresivo, como afirman algunos estudiosos del tema, sino de un origen marcado por el control de élites económicas, la tutela extranjera, el clientelismo y una institucionalidad diseñada para administrar el poder antes que democratizarlo.

Durante décadas, el país sostuvo una democracia ritualista: elecciones periódicas sin ciudadanía plena. El voto operaba como prueba de normalidad institucional, pero se ejercía en un contexto de pobreza estructural, compra de voluntades, represión selectiva y dependencia de redes clientelares. La mayoría quedaba excluida de decisiones sustantivas sobre riqueza, territorio, trabajo, justicia y Estado.

La última elección condensó esa historia de simulaciones. La frase “elecciones estilo Honduras” volvió a describir un proceso atravesado por sospechas, tensiones institucionales, conteos inciertos y presiones internas y externas. La irrupción de un actor con capacidad real de disputar el poder fracturó el viejo equilibrio bipartidista, y la institucionalidad electoral exhibió sus grietas.

A ello se sumó la injerencia abierta de Washington. El llamado público de Donald Trump a votar por Nasry Asfura, presentado como “el único verdadero amigo de la libertad”, fue una señal política de alto impacto. En un país históricamente condicionado por la mirada del norte, ese respaldo operó como presión simbólica y geopolítica, atrapando nuevamente la democracia entre urnas nacionales y mandatos externos.La paradoja es evidente: se proclama la defensa de la democracia mientras persisten pobreza, desigualdad e informalidad laboral. Un régimen no puede considerarse plenamente democrático si garantiza la alternancia de grupos de poder, pero no asegura condiciones mínimas de dignidad para la mayoría. La democracia se mide por la capacidad del Estado de proteger derechos, ampliar oportunidades y someter el poder económico y político al control ciudadano.

Desde una lectura objetiva, Honduras encarna una democracia de baja intensidad: instituciones que cumplen rituales republicanos, pero con una ciudadanía limitada por la precariedad material y la captura del Estado. El voto resulta insuficiente porque no modifica las estructuras que producen exclusión. Cambian nombres y discursos, pero persiste la lógica de acumulación, subordinación y privilegio.

Por ello, el debate no debe reducirse a quién ganó o perdió. La pregunta central es quién gobierna realmente, para quién se gobierna y bajo qué límites democráticos se ejerce el poder. Mientras la política siga siendo administración del botín estatal y no transformación social, la democracia será una fachada respetable para una realidad injusta.

Honduras necesita una democracia sustantiva: instituciones independientes, justicia social, soberanía política y una ciudadanía capaz de decidir sin miedo, sin hambre y sin tutela. De lo contrario, seguiremos llamando democracia a un sistema que reparte papeletas, pero no poder; que convoca al pueblo a votar, pero no le permite gobernar su destino.