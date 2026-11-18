El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Honduras, calculado ya con la base diciembre 2025, evidencia una aceleración de las presiones inflacionarias entre septiembre y octubre de 2026, afincada, por supuesto, en sus antecedentes históricos de volatilidad.

Las cifras oficiales del Banco Central de Honduras (BCH) revelan una marcada divergencia entre el diagnóstico de la autoridad monetaria y las verdaderas causas del encarecimiento del costo de la vida.

Mientras el país enfrenta choques externos severos en el mercado energético y distorsiones climáticas que golpean la oferta agrícola, la política económica ha insistido en recetas monetarias restrictivas que desatienden el estímulo productivo, la regulación efectiva de los combustibles y la vulnerabilidad externa.

Los datos del BCH confirman un repunte significativo en la trayectoria de los precios al cierre del décimo mes. En septiembre de 2026, el nivel general del IPC registró una variación mensual de 0.48%, acumulando 5.29% y ubicando la inflación interanual en 6.28%.

Para octubre de 2026, la inflación mensual casi se duplicó al situarse en 0.91%, impulsando la inflación acumulada hasta el 6.25% y elevando la tasa interanual a 6.98%. Este comportamiento representa un deterioro sustancial respecto a octubre de 2025, cuando la tasa interanual era 4.85%.

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Podríamos afirmar que hay una difusión de precios que ha llevado al encarecimiento generalizado. Datos duros. En septiembre, el 59.5% de los 405 bienes y servicios monitoreados de la canasta registraron alzas, proporción que escaló al 66.9% en octubre.

Sectorialmente, la inflación de octubre estuvo determinada por la división de Transporte (contribución mensual de 0.55 puntos porcentuales e interanual de 3.22 puntos porcentuales). Asimismo, Alimentos y Bebidas no Alcohólicas incidió con 0.22 puntos porcentuales mensuales y 1.80 interanuales.

Estos rubros explican en conjunto el 84.6% del resultado mensual. Por clasificación económica, la categoría de Energía continúa liderando el impacto interanual con 2.90 puntos porcentuales, reflejando un aumento interanual en el precio interno de los combustibles con 46.24%. El nivel más alto en quince años, que no admite ninguna displicencia.

Para contener esta escalada, el BCH (en dos gobiernos) ha implementado un paquete de medidas de corte ortodoxo que incluye el incremento de la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 300 puntos básicos acumulados en dos años, para absorber liquidez mediante Operaciones de Mercado Abierto, así como leves ajustes en el ritmo persistente de deslizamiento cambiario que carga inflación importada.

Sin embargo, este enfoque padece de una falla conceptual profunda: tratar una inflación de oferta y de costos como si fuera un fenómeno de exceso de demanda agregada. En una economía subdesarrollada con bajo crecimiento y alto desempleo, encarecer el dinero mediante alzas en la TPM no detiene la subida del petróleo ni mucho menos mitiga los efectos de la sequía.

Por el contrario, empuja al sistema financiero a elevar (o simplemente a mantener elevadas) las tasas de interés activas, encareciendo el crédito, frenando la inversión productiva y ralentizando a varios sectores y empresas generadoras de empleo.

Detrás del endurecimiento monetario del BCH subyace un afán tecnocrático por copiar las decisiones de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos, aplicando de forma dogmática los postulados de la teoría cuantitativa del dinero.

Las autoridades locales omiten que la FED opera bajo un mandato dual y calibra sus tasas de interés observando estrictamente variables estratégicas como el nivel de empleo pleno, la evolución de los salarios reales y el dinamismo y confianza del consumo interno.