Honduras ante Nicaragua: el costo de ignorar sus propias advertencias

Durante años, una de las críticas más constantes al gobierno de Xiomara Castro giró en torno a su relación con Nicaragua, Venezuela y Cuba. De hecho, fue uno de los señalamientos más recurrentes -y más duros- de la oposición, incluido el Partido Nacional, previo a las elecciones de noviembre de 2025. No era una objeción menor ni meramente ideológica: era una advertencia sobre los riesgos de alinearse con regímenes señalados por autoritarismo, represión y deterioro institucional. Ese debate marcó buena parte del posicionamiento político del país.

Hoy, esa advertencia no solo ha sido dejada de lado. Está siendo activamente contradicha.

La reciente visita de la canciller hondureña a Managua no es un gesto protocolario más. Es una señal política que apunta a normalizar -y potencialmente profundizar- relaciones con el régimen Ortega-Murillo. Y ese movimiento tiene implicaciones que Honduras no puede ignorar.

Nicaragua no es un caso menor ni ambiguo. Desde 2018, el país ha experimentado una consolidación autoritaria ampliamente documentada por organismos internacionales, incluyendo grupos de expertos independientes de Naciones Unidas: represión de protestas, persecución de opositores, cierre del espacio cívico y uso del aparato estatal para controlar la vida política. A ello se suma un régimen sostenido de sanciones internacionales, particularmente por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, dirigidas contra figuras clave del gobierno. En ese contexto, no es irrelevante que el funcionario que recibió recientemente a la delegación hondureña -el llamado “co-canciller”- haya sido señalado por expertos de Naciones Unidas como uno de los principales responsables de estructurar mecanismos de represión que trascienden las fronteras de Nicaragua, con especial impacto en países como Costa Rica.

En ese contexto, el reciente acercamiento de Honduras no puede interpretarse como neutral. Proyecta, inevitablemente, una forma de reconocimiento político.

La cuestión de fondo no es si Honduras debe mantener relaciones diplomáticas, incluso en contextos complejos. Los Estados lo hacen. El problema es cómo se relaciona y qué tipo de señal decide enviar. Entre la interlocución necesaria y la legitimación simbólica hay una diferencia que, en este caso, parece haberse reducido peligrosamente.

Más preocupante aún es la contradicción política. Durante años se advirtió sobre los riesgos de un acercamiento al eje Nicaragua-Venezuela-Cuba. Hoy, sin mayor explicación, esa misma lógica parece haberse transformado en práctica de gobierno. No se trata de un ajuste táctico menor, sino de un cambio de dirección que no ha sido explicado con claridad por las autoridades.

Este giro debe analizarse también dentro de un contexto geopolítico más amplio. Nicaragua es un aliado disruptivo de China, Rusia e Irán, en un momento en que las dinámicas hemisféricas están marcadas por la competencia estratégica y la preocupación por la expansión de influencias extra-regionales.

En ese escenario, la presión internacional sobre Venezuela y Cuba forma parte de un esquema más amplio de contención. Nicaragua, lejos de ser un actor secundario, se ha convertido en una pieza relevante dentro de ese mapa. Ignorar ese hecho implica una lectura incompleta -y potencialmente riesgosa- del entorno internacional.

Honduras no necesita adoptar posturas de confrontación para mantener una política exterior coherente. Pero sí necesita claridad. Durante la campaña, el actual presidente y su equipo se comprometieron a revisar críticamente el giro hacia China impulsado por el gobierno de Xiomara Castro y a reconsiderar el fortalecimiento de relaciones con Taiwán. Sin embargo, en la práctica, ese replanteamiento no solo no ha ocurrido, sino que desde las primeras semanas de gobierno se ha evidenciado una continuidad -cuando no una complacencia- en la relación con China, sin un balance claro de beneficios para el país. En ese contexto, el acercamiento a Nicaragua no hace más que reforzar la percepción de una política exterior que carece de dirección estratégica definida.

Esa falta de claridad no pasa desapercibida. En política internacional, la ambigüedad rara vez se interpreta como prudencia. Con frecuencia se percibe como debilidad o como una señal de alineamiento implícito.

América Latina, en los últimos años, ofreció señales claras de preocupación frente al deterioro democrático en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Líderes políticos hondureños -incluidos algunos que hoy ocupan cargos de elección popular- participaron activamente en esa discusión. El contraste con el presente es evidente: donde antes hubo denuncia, hoy predomina el silencio.

Ese silencio tiene consecuencias. Contribuye a normalizar relaciones con gobiernos ampliamente cuestionados y redefine la posición internacional de países como Honduras. No se trata de un debate abstracto, sino de una decisión que impacta credibilidad, alianzas y márgenes de acción.

Honduras aún está a tiempo de corregir el rumbo. No se trata de romper relaciones ni de adoptar posiciones estridentes. Se trata de algo más básico: coherencia entre lo que se dijo, lo que se criticó y lo que ahora se hace.

Porque en política exterior, las señales importan.

Y hoy, la señal que Honduras envía es, como mínimo, contradictoria.