¿Honduras?

Hace un par de semanas el país volvió a ser estremecido por otra de esas noticias que si no fueran ciertas parecerían de película por increíbles.

Otro cerro se derrumbó en la capital y cayó encima de unos edificios de oficinas y bodegas aledaños, tan aledaños que una parte fue sepultada por la masa de tierras y piedras. El drama fue máximo porque cuerpos quedaron soterrados bajo los escombros de piedras y tierra.

Es inaudito. En este país pasan cosas tal inverosímiles que a pesar de ser tan frecuentes no dejan de impresionar porque cada vez su dramatismo se va superando con respecto a la anterior.

Hace aproximadamente 20 años una residencial nueva se hundió en una falla del terreno y la injusticia fue tal que los dueños de las casas tuvieron que seguir pagando los préstamos de las mismas a los bancos que financiaron el proyecto. ¿Será que los reglamentos de construcción son inadecuados, o los geólogos valuadores son incompetentes, o que existen transacciones bajo la mesa, para que estos proyectos sean aprobados sin dilaciones?.La semana pasada unos agentes de la policía murieron en un accidente arrollados por un camión con desperfectos mecánicos. Está historia de los camiones asesinos se repite con mucha frecuencia. ¿Y la ley?. ¿Quién sanciona a los dueños de estos camiones, no a los choferes, a los dueños que ponen a trabajar máquinas con desperfectos mecánicos graves?.

¿Quién regula la venta de motocicletas a personas sin experiencia, inclusive que circulan sin licencia?.

¿Y porque los entes de investigación policiaca no resuelven ningún asesinato?.

Si. Aquí la impunidad se pasea con elegancia y a la luz del día. Aquí el Estado de derecho solo sirve para que se llenen la boca los políticos de turno.

¿Qué pecado estaremos pagando en este país para que la injusticia, la corrupción y la impunidad sean eternas, y que ninguno de los nuevos gobiernos se tome en serio su papel?. ¿Será por el nombre que Colón nos adjudicó que estamos hundidos eternamente?.

La gente muere injustamente. Muere, todos los días, violentamente. Y a los que gobiernan cada 4 años, no les importa, total no son familiares de ellos. Y las causas de tanto dolor, a pesar de estar identificadas, no son corregidas.Hay un desprecio por la vida de los habitantes que raya en delitos de lesa humanidad. Definiéndola como “ofensa o agravio contra la humanidad”.

Para los políticos de aquí es más importante perder el tiempo atacándose, bajándose el canasto sin vergüenza, exhibir su vulgaridad.Honduras para siempre.