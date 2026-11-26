Por Ricardo Angoso

Europa está en guerra desde hace casi cinco años, cuando Rusia atacó Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, Moscú ha pasado de intentar ocupar Kiev en días a desarrollar una guerra híbrida en la que se combinan diversas formas de lucha: desde los ataques cibernéticos contra intereses estratégicos y privados europeos hasta la intromisión en los procesos electorales de varios países del continente y las incursiones de drones en Polonia, Rumanía, Moldavia, los países bálticos, Finlandia e incluso Alemania.

Sin embargo, la crisis se agravó en noviembre de este año, cuando las autoridades polacas detectaron, el pasado día 3, movimientos sospechosos de personas con linternas cerca de la frontera con Kaliningrado. El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que la rápida reacción de las fuerzas polacas pudo haber impedido una provocación mayor sin más explicaciones.

Unos días más tarde, el 18 de noviembre, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), citando informaciones del periódico polaco Rzeczpospolita, informó de que los servicios de inteligencia rusos habrían preparado una operación de falsa bandera. Concretamente, personas vinculadas a Rusia se habrían hecho pasar por ucranianos. La operación, supuestamente, habría consistido en atacar objetivos en Kaliningrado desde territorio polaco, con el propósito de deteriorar las relaciones entre Varsovia y Kiev y debilitar así el apoyo occidental a Ucrania.

Posteriormente, se han detectado movimientos de drones, aeronaves y barcos sospechosos —seguramente pertenecientes a la denominada «flota fantasma rusa», -mediante la cual Rusia realiza negocios e intercambios comerciales clandestinos—, en los alrededores de Kaliningrado, un enclave militar ruso estratégico situado entre Polonia y Lituania, donde tienen su base efectivos de la Flota del Báltico y diversos sistemas militares de importancia. Polonia teme, y no sin razón, que desde este territorio Rusia pueda llevar a cabo operaciones híbridas, como sabotajes, infiltraciones, provocaciones y campañas de desinformación.

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Kaliningrado y el corredor de Suwałki se han convertido en dos puntos especialmente sensibles para la OTAN. Este último corredor conecta Polonia con Lituania y separa Kaliningrado de Bielorrusia, constituyendo la principal conexión terrestre entre los países bálticos y el resto del territorio de la Alianza Atlántica.

Esta escalada, junto con otros hechos graves, como la sucesión de ataques ucranianos contra barcos y objetivos rusos más allá de las fronteras donde se desarrolla el conflicto —entre ellos, el ataque a un barco ruso en un puerto libio—, ha elevado la tensión hasta niveles preocupantes. Por ejemplo, en Rumanía se han sucedido incidentes relacionados con drones rusos en las localidades de Plauru, Periprava, Chilia Veche, Grindu, Isaccea y Galați. En esta última se produjo uno de los episodios más graves del año, con daños en edificios y personas heridas.

El problema reside en que la escalada rusa contra los intereses occidentales y los ataques que afectan a países miembros de la OTAN —cada vez más desprotegidos ante el respaldo que el presidente estadounidense, Donald Trump, ofrece a Putin— pueden acabar provocando un incidente fronterizo o una chispa que encienda un conflicto de mayores proporciones. No es un escenario descartable, teniendo en cuenta que las acciones rusas van subiendo de tono y se extienden por todo el continente. Estados Unidos, mientras tanto, mantiene cierta distancia respecto a estos acontecimientos y sigue defendiendo una paz para Ucrania que pasaría por la cesión a Rusia del territorio ocupado.

Como colofón a esta situación de zozobra e incertidumbre que se extiende por Europa y entre los socios de la Alianza Atlántica, cabe reseñar las últimas declaraciones de Jared Kushner, yerno de Trump y negociador estadounidense en varios conflictos. Recientemente, Kushner describió al presidente ruso como un auténtico estratega político y afirmó: «Es definitivamente un gran maestro de la política. Es una figura histórica». También elogió su preparación y su profundo conocimiento de los asuntos internacionales.Ni una palabra de condena a la política imperialista de Rusia en su periferia ni a la agresión contra Ucrania. ¿De verdad piensan todavía que Estados Unidos nos defendería en caso de una agresión rusa?