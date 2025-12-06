¡Gracias, hondureños!

El pueblo hondureño se volcó masivamente a los centros de votación a ejercer el sufragio, a plasmar sus intenciones para elegir a su alcalde, diputados y presidente de la República. Pudimos ver, a lo largo y ancho del territorio nacional, a las personas haciendo filas en los centros educativos, acompañados de sus familiares, niños con sus padres, y adultos mayores. El pueblo se pronunció, tal y como lo hizo en las elecciones generales de 2021.

Las personas votan por su candidato de preferencia, pero también llevan claro por quién no quieren votar. Este es un comportamiento que se ha observado en los últimos años: se vota por descarte, es decir, porque estamos molestos con quien gobierna, y decidimos sacarlo. Justo por eso llegó Libertad y Refundación (LIBRE) al poder, algo que no les quedó claro y pensaron que los 1.7 millones de personas que les dieron el voto, lo hicieron por convicción. Y no fue así: votaron porque ya no querían que el Partido Nacional siguiera en el poder. Sumado a ello, a LIBRE le ayudó la crucial alianza con el Ing. Nasralla. Sin esa alianza, jamás hubiesen sobrepasado el millón de votos, y la caída electoral nos muestra la verdadera masa electoral de ese partido.

Una vez siendo gobierno, LIBRE tuvo la posibilidad de aumentar su caudal electoral, haciendo las cosas bien: comunicando de manera efectiva, promoviendo unidad, generando certeza y creando esperanza. Tristemente, muchas autoridades se dedicaron a destruir, atacar y desinformar, hablando erradamente en nombre de todo un pueblo. El pueblo hondureño no respalda ese sectarismo ideológico ni las teorías fracasadas, y eso se logró reflejar en las urnas el 30 noviembre pasado. Que el partido de gobierno esté en un tercer lugar sin posibilidad de competir refleja el descontento popular.

El partido LIBRE, gobernando, se dedicó a hablar en nombre de los pobres, pero sus líderes llegaron a adoptar un estilo de vida similar al de las familias que ellos mismos critican, mientras la realidad del pueblo hondureño permanecía igual que antes. Espero que todo esto sea un proceso de reflexión para las autoridades de gobierno, que hagan un ejercicio retrospectivo y regresen al escenario político con propuestas categóricas y atractivas.

El próximo gobierno tiene una deuda grande. El pueblo hondureño estará encima vigilando su actuar. Es momento que demos seguimiento y fiscalización a nuestros gobernantes, que reconozcamos lo que está bien y señalemos lo que está mal.

¡Gracias, hondureños! por siempre ser exigentes, por felicitar al que merece y castigar al que también lo merece.