Gobernantes y escritores (I)

Distintos compatriotas que han ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo, además del desempeño de sus funciones, han dedicado tiempo antes, durante o después de ejercer tan elevado cargo a la escritura creativa, dejando testimonio de sus criterios, meditaciones y puntos de vista.

Este recuento excluye la correspondencia oficial, iniciándose con el prócer, estadista y mártir Francisco Morazán (1792-1842), jefe de Estado de Honduras (1827-1829), presidente de la República Federal de Centroamérica (1830-1834, 1835-1838). Desde su exilio panameño, habiendo decidido abandonar la Patria Grande para evitar más enfrentamientos fratricidas, dejó testimonio de su visión histórica, política, filosófica, en sus “Memorias” (inconclusas), el “Manifiesto de David”, su Testamento.

Juan Lindo (1770-1857), mandatario (1847-1852), autor del ensayo “Reflexiones de un pueblo libre”.

Céleo Arias (1835-1890), presidente (1872-1874), autor de “Mis ideas”.

Marco Aurelio Soto (1846-1908), gobernante (1876-1883), con sus obras: “¿Desembarcó Cristóbal Colón en tierra firme del continente americano?”; “Sr. Bográn, presidente de Honduras”; “El Dr. Marco Aurelio Soto y su candidatura”; Memorial de su gobierno.

Policarpo Bonilla (1858-1926), presidente (1894-1899): “La elección presidencial de Honduras para el periodo 1887 a 1891”; “Discursos académicos”; “La Revolución de Honduras”. “Manifiesto del jefe del Partido Liberal hondureño a los centroamericanos”; “Proyecto de Constitución Política para Nicaragua”; “Colección de escritos” (3 tomos); “La voz de la conciencia”; “La inocencia del Doctor Policarpo Bonilla”; Labor on Behalf of the Autonomy of Central America; “Sobre el discurso del Presidente de los Estados Unidos de América, Mr. Woodrow Wilson”; “Contestación a la excitativa del Congreso Supremo Liberal sobre la reorganización del Partido”.

Alberto Membreño (1859-1921), presidente (1915-1916): “Cartilla Constitucional de la República de Honduras”; “Repertorio alfabético de la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Guerra”; “Elementos de práctica forense en materia civil según la legislación hondureña”; “Hondureñismos. Vocabulario de los provincialismos de Honduras”; “Nombres geográficos indígenas de la República de Honduras”; “Límites entre Honduras y Nicaragua. Alegato presentado a S.M.C. el Rey de España en calidad de Árbitro por los representantes de la República de Honduras”; “Aztequismos de Honduras”; “La flora de la América Central”; “La escuela pública”.

Vicente Mejía Colindres (1878-1966), presidente (1929-1933): “Carta abierta al gobierno de los Estados Unidos de América”; “Recuerdos del camino”; “Algunos comentarios sobre el funcionamiento de la II República en el decurso de 3 años de ejercicio”.