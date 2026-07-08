Esterilización monetaria y tasas de interés (1/2)

La esterilización monetaria constituye uno de los mecanismos en el arsenal de los bancos centrales modernos, especialmente en economías abiertas expuestas a flujos de capital volátiles y choques externos, como la economía hondureña.

Definida conceptualmente como la neutralización de los efectos que las variaciones de las reservas internacionales ejercen sobre la base monetaria doméstica, esta operación busca preservar la autonomía de la política monetaria y la estabilidad de precios. El presente ensayo intenta dar una mirada rápida a los principales enfoques teóricos que han modelado la comprensión de la esterilización, desde las visiones clásicas hasta las contemporáneas.

La base fundacional del análisis de la esterilización se encuentra en el Enfoque Monetario de la Balanza de Pagos, desarrollado en la década de 1970 por economistas como Harry Johnson y Jacob Frenkel. Desde esta perspectiva clásica, arraigada en el monetarismo, la esterilización es vista como una medida ineficaz a largo plazo. Los autores de esta corriente argumentan que el mercado de dinero tiende al equilibrio de manera natural; por lo tanto, cualquier intento del banco central por contraer el crédito interno para compensar un superávit externo será revertido por mayores entradas de capital atraídas por las presiones al alza en las tasas de interés. Bajo este enfoque primigenio, la esterilización solo posterga el ajuste macroeconómico necesario, asumiendo una perfecta sustituibilidad de activos.

La flexibilización de estos supuestos restrictivos llegó con el Modelo Mundell-Fleming, estructurado por Robert Mundell y Marcus Fleming. Este enfoque introdujo la noción de movilidad imperfecta de capitales y la sustituibilidad imperfecta entre activos nacionales y extranjeros. En este marco, autores como Jeffrey Frankel han demostrado que la esterilización sí posee efectividad en el corto y mediano plazo. Al no ser los bonos locales y foráneos sustitutos perfectos, las operaciones de mercado abierto logran alterar las tasas de interés domésticas sin provocar un arbitraje inmediato y masivo de capitales. Esto otorga a la autoridad monetaria un margen de maniobra indispensable para aislar la oferta monetaria de los desequilibrios de la balanza de pagos.

En las últimas décadas, el debate se ha desplazado hacia los costos y los límites estructurales de estas operaciones, un enfoque ampliamente estudiado por economistas como Guillermo Calvo, Carmen Reinhart y Carlos Végh. Calvo introdujo advertencias severas sobre los “costos cuasi fiscales” de la esterilización de flujos de capital. Cuando un banco central absorbe liquidez emitiendo su propia deuda (bonos de esterilización) a tasas de interés locales que suelen ser superiores al rendimiento obtenido por colocar sus reservas internacionales en el extranjero, genera un déficit operativo crónico. Este enfoque resalta que la esterilización excesiva puede comprometer la solvencia financiera de la institución emisora y alimentar expectativas inflacionarias secundarias.

En la práctica macroeconómica, las aplicaciones de la esterilización varían según la estructura económica del país. Luego nos referiremos un poco a la práctica.