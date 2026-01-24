La lucha por la equidad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, el desafío que constituye el establecimiento del ideal de sociedad igualitaria, no es asunto de ideologías, menos de radicalismos obsoletos. La lucha por la igualdad de género tiene fundamento en las injusticias que parecieran disiparse en una supuesta concientización por los derechos de la mujer, para volver a emerger con mayor fuerza en el retroceso del respeto de sus derechos fundamentales. La brecha salarial y desigualdades laborales, es lo menos, entre todo lo mucho que representa la enorme deuda que nuestra sociedad tiene con la mujer. El trato machista aceptado y hasta promovido en todos los tiempos, el lenguaje sexista, el relegar a las tareas domésticas a la mujer, hoy, como si fuera ayer y el tiempo se hubiera estancado, el menosprecio a sus capacidades, muchas veces mayores de las de los hombres que las mancillan, continúan siendo una realidad. El avance relativo en el empoderamiento de la mujer, de algunas mujeres, no compensa el que no lleguen a ser lo que pueden ser con solo un poco de equidad. La negación subrepticia del potencial que a diario se elogia en todos los sectores es parte de la disfunción de baja intensidad que se cree no existe, solo porque no se ve. El siglo de las mujeres, adelanta, las mujeres quizás. Que unas cuantas mujeres alcancen posiciones cimeras en el Estado, en la empresa privada y en los organismos patronales no significa que existe justicia para las mujeres o que es objetivo el tan enunciado empoderamiento de la mujer. Menos cuando mujeres empoderadas, olvidan que su ascenso no se debe únicamente a su esfuerzo personal si no sobre todo, a las luchas que en el pasado libraron con valentía y altivas ante la arbitrariedad, mujeres como Visitación Padilla, Tonita Velásquez, Dolores Watson, Alejandrina de Villeda Morales, Gladys Lanza y otras que hoy continuan su lucha por la desaparición del eufemismo que hoy por hoy, sigue siendo la equidad de género.