Engrandecemos la nación

“La justicia engrandece a la nación; mas el pecado es afrenta de las naciones” (Proverbios 14:34, RV1960).

Las grandes naciones no se construyen únicamente con abundantes recursos naturales, crecimiento económico o infraestructura moderna. Su verdadero desarrollo descansa sobre principios que garantizan estabilidad y confianza. Entre ellos, ninguno tiene mayor trascendencia que la justicia y la verdad. Cuando ambas prevalecen, crean las condiciones para que la sociedad, la economía y el sistema político evolucionen de manera sostenible.

En el ámbito social, la justicia fortalece la convivencia y la verdad consolida la confianza entre los ciudadanos. Cuando la ley se aplica sin privilegios ni discriminaciones, las personas perciben que el esfuerzo honrado tiene recompensa y que los derechos son protegidos. Esa percepción fortalece el respeto por las instituciones, promueve la responsabilidad, solidaridad y el cumplimiento de las normas.

Para Honduras, donde el narcotráfico, la corrupción, la desigualdad, la pobreza y la violencia han limitado el desarrollo durante décadas, una justicia eficiente y una cultura basada en la verdad representan un cambio estructural. Las familias obtienen confianza para invertir, emprender nuevos negocios y participar en la construcción del bienestar colectivo.

En cuanto a la economía, los beneficios son aún más evidentes, porque los inversionistas nacionales y extranjeros buscan seguridad jurídica antes que incentivos fiscales. Un país donde los contratos se respetan, la propiedad privada está protegida y las controversias se resuelven con imparcialidad genera un ambiente propicio para el crecimiento empresarial.

La justicia combate frontalmente la corrupción. Cada recurso público administrado con transparencia significa más escuelas, mejores hospitales, carreteras de calidad y programas sociales efectivos. La verdad en la administración pública permite evaluar resultados, corregir errores y fortalecer la confianza de la ciudadanía.

En el ámbito político, la justicia y la verdad constituyen la base de la legitimidad democrática. Cuando las instituciones actúan con independencia y transparencia, disminuye la polarización y aumenta la estabilidad gubernamental. Los ciudadanos aceptan las decisiones públicas porque confían en los procedimientos, aun cuando no siempre compartan los resultados.

Cuando la verdad prevalece y la justicia actúa con imparcialidad, las instituciones ganan credibilidad. Los procesos electorales generan confianza, las políticas públicas adquieren continuidad y la gobernabilidad mejora significativamente. La democracia se fortalece mediante el respeto a la ley.

La historia demuestra que las naciones con mayores índices de bienestar alcanzaron ese nivel porque consolidaron primero instituciones fuertes, sistemas judiciales confiables y una cultura de transparencia. El crecimiento económico fue consecuencia de esa confianza institucional.

La justicia protege los derechos y la verdad orienta las decisiones, unidas generan confianza; la confianza produce inversión; la inversión crea empleo; el empleo reduce la pobreza; y una sociedad con menos pobreza fortalece la democracia y la paz social.

El verdadero desarrollo de Honduras dependerá de convertir la justicia y la verdad en políticas permanentes de Estado. Queda Planteado.