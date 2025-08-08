Empleo y política antiinmigrante

Mientras Donald Trump acusa a la Oficina de Estadísticas Laborales de estar manipulando las cifras de empleo en los Estados Unidos, un creciente número de analistas y de representantes de diversas empresas señalan la política antiinmigrante del mandatario estadounidense de estar dañando a sectores clave de la economía del país.

Una reciente nota periodística sostiene que: “En Chicago, se evidencian las consecuencias de la política antiinmigrante del presidente Donald Trump. Despidos masivos, granjas paralizadas y obras detenidas son algunas de las secuelas que afectan a sectores clave como la agricultura, la construcción, el turismo y la industria alimentaria. Empresarios y activistas denuncian que las redadas y amenazas federales están vaciando estos sectores, generando un impacto negativo en la economía del país”.

“Los expertos advierten que el miedo está siendo utilizado para despedir sin compensación a trabajadores con décadas de experiencia. Estas políticas podrían frenar el crecimiento económico de Estados Unidos. Matt Teagarden, director ejecutivo de la Asociación de Ganaderos de Kansas, expresó que la pérdida de más de la mitad de la fuerza laboral en horas hace imposible operar un negocio”.

La nota agrega que: “El miedo también afecta a trabajadores con permisos de estadía y empleo, quienes se esconden por tener familiares indocumentados. Jim Tobin, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, advirtió que las ausencias en las empresas de construcción retrasan obras y elevan costos. Aunque el gobierno de Trump afirma que solo apunta a los indocumentados, sus medidas también afectan a inmigrantes legales, como estudiantes con visas y beneficiarios de permisos de trabajo temporales”.“Los empresarios advierten que con menor producción habrá más inflación. Teagarden señaló que se debe optar entre usar trabajadores importados o importar alimentos, y reclamó una reforma migratoria significativa para resolver los problemas de la fuerza laboral. En Elgin, Illinois, una fábrica despidió a 300 personas tras una llamada de ICE, aprovechando el miedo a Trump para despedir a trabajadores con más de 20 años de antigüedad”.Entre las más probables repercusiones de las declaraciones y medidas arriba descritas están: 1.- Disminución de la productividad y encarecimiento de bienes: La reducción de mano de obra en sectores como la agricultura, construcción y manufactura, puede disminuir la producción y provocar escasez de productos. Esta escasez puede generar presiones inflacionarias. Si no se puede producir localmente habrá que importar, y eso suele ser más costoso. 2.- Riesgos para la seguridad alimentaria: La disyuntiva de importar mano de obra o comprar alimentos sugiere una creciente dependencia externa que podría alterar cadenas de suministro y elevar los precios al consumidor. 3.- Pérdida de experiencia y continuidad empresarial: Despidos masivos de trabajadores con décadas de experiencia, afectan no sólo la productividad, sino también la cultura organizacional y la capacidad de recuperación de las empresas. 4.- Efectos macroeconómicos: La incertidumbre migratoria ya ha sido vinculada con una desaceleración económica. Según un estudio del Banco de la Reserva Federal de Dallas, las restricciones migratorias podrían reducir el crecimiento de EE.UU. en casi un punto porcentual este año. 5.- Aumento de costos en sectores clave: En la construcción, por ejemplo, la falta de trabajadores retrasa proyectos y encarece obras, como advirtió Jim Tobin, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas.Resumiendo, la política antiinmigrante de Donald Trump es un mal negocio tanto para las empresas como para los ciudadanos estadounidenses.