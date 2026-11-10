Elecciones en EE UU: oportunidades y desafíos

Las elecciones legislativas del 3 de noviembre cambiaron el equilibrio político estadounidense. Los demócratas recuperaron el Senado y la Cámara de Representantes, impulsados por preocupaciones económicas y cuestionamientos a las políticas del presidente Donald Trump. Para América Latina, particularmente Honduras, este resultado abre oportunidades, aunque no garantiza cambios inmediatos.

Siete candidatos demócratas conquistaron escaños anteriormente republicanos: James Talarico, Texas; Adam Hamilton, Kansas; Josh Turek, Iowa; Sherrod Brown, Ohio; Roy Cooper, Carolina del Norte; Annie Andrews, Carolina del Sur; y Troy Jackson, Maine. Sus victorias muestran que también en estados conservadores existe disposición a reconsiderar prioridades nacionales.

En materia migratoria destacan posiciones que merecen atención. Talarico propone reforzar la seguridad fronteriza, facilitar la migración legal y abrir vías de regularización para determinados inmigrantes. Turek respalda la propuesta bipartidista Dignity Act, que combina controles fronterizos con permisos condicionados para algunas personas indocumentadas. No representan una política uniforme, pero ofrecen posibles interlocutores para discutir deportaciones, protección de familias y derechos laborales.

Para Honduras, el futuro del Estatus de Protección Temporal debe continuar siendo prioridad. Las deportaciones afectan familias y pueden reducir las remesas, fundamentales para el consumo, las divisas y la estabilidad económica. También conviene promover una revisión del impuesto estadounidense sobre determinadas transferencias, cuyo costo recae sobre los migrantes y sus hogares.

El segundo desafío es comercial. Los aranceles generan incertidumbre para la maquila, los productores agrícolas y las inversiones. Defender el CAFTA-DR y preservar condiciones competitivas requiere negociaciones técnicas y una agenda permanente con autoridades estadounidenses. Aquí corresponde un papel central al comisionado presidencial de Comercio Exterior, Melvin Redondo, responsable de articular propuestas comerciales, evaluar impactos arancelarios y coordinar acciones con exportadores e inversionistas.

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La canciller Mireya Agüero y el embajador Roberto Flores Bermúdez deben iniciar contactos con los nuevos senadores, los comités legislativos y ambas bancadas. En la Cámara Baja, Hakeem Jeffries se perfila como próximo presidente, sujeto a elección formal. Su liderazgo podría facilitar mayor supervisión de las políticas migratorias y comerciales de la Casa Blanca.

Sin embargo, Trump conserva amplias atribuciones ejecutivas y el poder de veto. Además, determinadas iniciativas requieren acuerdos bipartidistas y mayorías especiales. El Congreso puede investigar, negociar presupuestos y limitar iniciativas legislativas, pero no sustituye al presidente en la conducción de la política exterior.

Por ello, el gobierno de Nasry Asfura debe mantener relaciones constructivas con la administración republicana y, simultáneamente, ampliar su diálogo con los demócratas. La prioridad nacional exige coordinación entre Cancillería, Embajada y Comercio Exterior, con objetivos verificables sobre TPS, remesas, aranceles e inversión.

Este nuevo escenario no elimina las diferencias con Washington, pero permite buscar equilibrios. Honduras debe aprovecharlo con diplomacia profesional, propuestas concretas y una visión que trascienda los ciclos electorales estadounidenses.Una estrategia eficaz también debe involucrar a las organizaciones de hondureños residentes en Estados Unidos, las cámaras empresariales y los sectores productivos nacionales.