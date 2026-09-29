Cuando comenzó 2026, muchos trazamos objetivos con la convicción de que doce meses serían suficientes. Nos propusimos mejorar nuestras finanzas, cuidar nuestra salud, emprender un proyecto, aprender algo nuevo o simplemente corregir aquello que sabíamos que no estaba funcionando. Sin embargo, el calendario avanzó y hoy nos aproximamos al último trimestre del año. La pregunta es inevitable: ¿cuánto hemos avanzado realmente?

Noventa días pueden parecer poco, pero representan más de dos mil horas. El problema no siempre es la falta de tiempo, sino la manera en que lo distribuimos. Postergamos decisiones importantes esperando condiciones ideales que rara vez llegan. Decimos “el próximo lunes”, “cuando tenga más tiempo” o, quizás la más recurrente, “el próximo año comienzo”.

Pero enero no tiene propiedades extraordinarias. Un cambio de calendario no modifica nuestros hábitos, nuestra disciplina ni nuestras prioridades. Si queremos resultados diferentes, necesitamos modificar el sistema con el que tomamos decisiones y ejecutamos nuestras metas.

El último trimestre puede convertirse en una oportunidad para hacerlo.

Una estrategia sencilla consiste en realizar una auditoría personal. Revisar las metas planteadas al inicio del año y clasificarlas: cuáles siguen siendo relevantes, cuáles deben modificarse y cuáles simplemente debemos abandonar. No todos los objetivos merecen sobrevivir únicamente porque alguna vez los escribimos.

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Después debemos transformar las intenciones en resultados medibles. “Quiero ahorrar” es una aspiración; establecer una cantidad mensual es un objetivo. “Quiero leer más” es ambiguo; terminar un libro cada dos semanas puede medirse. “Quiero hacer ejercicio” expresa un deseo; entrenar cuatro veces por semana establece un compromiso verificable.

También podemos dividir estos noventa días en doce semanas de ejecución. Definir un objetivo principal para el trimestre, establecer avances semanales y reservar en nuestra agenda las actividades necesarias para alcanzarlo. Al finalizar cada semana, bastan treinta minutos para revisar resultados, identificar desviaciones y realizar ajustes.

No todo lo que imaginamos para 2026 habrá ocurrido. Las circunstancias cambian, aparecen obstáculos y nuestras prioridades evolucionan. Modificar el rumbo no necesariamente significa fracasar; muchas veces significa haber aprendido.

Dentro de pocos meses estaremos nuevamente escribiendo propósitos para 2027. Antes de llenar otra página con nuevas aspiraciones, quizá convenga preguntarnos algo: ¿necesitamos realmente un nuevo año o necesitamos administrar mejor los días que todavía tenemos?

2026 aún no termina. Todavía estamos a tiempo de cambiar la forma en que lo recordaremos. ¿Por qué actuar como si ya hubiera terminado?