El respiro de los desposeídos

Honduras ha enfrentado durante décadas un desafío estructural en materia de empleo, marcado por limitadas oportunidades laborales y por el paso de gobiernos irresponsables.

Durante demasiado tiempo, la clase obrera -históricamente desposeída y utilizada como bandera de campaña- fue condenada a la informalidad por políticas que, bajo la máscara de una protección teórica, solo lograron engendrar ejércitos de desempleados.

En ese contexto, la generación de aproximadamente 30,000 puestos de trabajo durante el periodo de Semana Santa, impulsada por la vigencia de la Ley de Empleo Parcial, reabre un debate importante sobre los mecanismos para dinamizar el mercado laboral en el país.

Para quienes han vivido bajo el yugo de la desocupación, el debate ideológico carece de sentido cuando el hambre es la que dicta la agenda diaria. Por lo tanto, este tipo de medidas, más allá de su carácter temporal, representan un alivio inmediato y una vía para recuperar la capacidad de consumo de muchas familias hondureñas.

Es fundamental reconocer que el crecimiento del empleo requiere la participación de múltiples actores. En cuanto al Estado, por sí mismo, no genera riqueza, solo la administra y la regula. Es el sector privado el que está en la posibilidad de generar oportunidades y contribuir a la solución del desastre que representa el desempleo en Honduras.

La empresa privada ha demostrado que está lista para ser el motor que saque a Honduras del bache histórico. Es momento de dejar atrás el paternalismo estatal que solo ha perpetuado la pobreza y abrazar un modelo donde la iniciativa individual y la libertad de contratación sean los pilares del desarrollo.

Ese camino parece estar trazado por una economía de mercado y el compromiso compartido entre quienes generan empleo y quienes, con dignidad, lo desempeñan.

Además, la gente no puede esperar a que se resuelvan los dilemas filosóficos del Estado para pagar el alquiler y la alimentación de sus hijos.

Ante esta realidad, permitir la contratación bajo un marco de flexibilidad ayuda a que se le quite al político el poder de usar la necesidad del pueblo como moneda de cambio. Para el joven que obtiene su primer ingreso o la madre soltera que logra solventar sus deudas de inicio de año, esta medida no tiene color político.

No obstante, si bien la Ley de Empleo Parcial es una medida necesaria, también nos invita a mantener en constante evaluación sus resultados a mediano y largo plazo. En consecuencia, el gobierno no solo debe asumir la responsabilidad de facilitar la actividad productiva, sino también garantizar que la flexibilidad de esta ley no termine en distorsiones que comprometan las condiciones mínimas de los trabajadores.