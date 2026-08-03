El regreso: justicia, política y percepción pública

A Honduras ha regresado el exmandatario, después de haber sido condenado por narcotráfico en Estados Unidos, recibir un indulto presidencial y ser recibido por simpatizantes, la mayoría, parciales del Partido Nacional. Tal acontecimiento ha impactado fuertemente la opinión colectiva, mucho más que cualquier discurso. Continuará enfrentando procesos judiciales en Honduras.

Las consecuencias de este regreso, que divide a la sociedad nacional e internacional, según expertos, evidencian claras fallas en los sistemas de justicia comprometidos.

El impacto en Honduras será eminentemente político, el país experimentará un aumento de la confrontación entre quienes consideran el indulto una reivindicación y quienes sostienen que representa una derrota para la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Esa división puede extenderse durante años, hasta la verdadera justificación.

Socialmente, el riesgo más serio es la erosión de la confianza ciudadana, cuando diferentes sectores llegan a conclusiones completamente opuestas sobre un mismo hecho, la cohesión nacional se debilita y aumenta el desencanto con la política. Infelizmente, este desencanto no es causa de preocupación para los políticos, creen ciegamente que la militancia los seguirá obedientemente.

En la economía, la incertidumbre institucional puede afectar decisiones de inversión, financiamiento internacional y percepción de riesgo país. Los mercados normales valoran especialmente la estabilidad institucional y la previsibilidad del Estado.

Para Estados Unidos, el episodio tiene serias y profundas implicaciones, nacional e internacionalmente puede interpretarse como una tensión entre las decisiones judiciales y las facultades constitucionales del presidente para conceder indultos. Esa tensión alimenta el debate sobre la consistencia de la política y la estrategia contra el narcotráfico.

En el escenario internacional, el episodio será estudiado meticulosamente como un precedente de alto impacto sobre la relación entre justicia, poder político y diplomacia. Tendrá consecuencias negativas.

La niñez necesita ejemplos claros sobre las consecuencias de las acciones, cuando los acontecimientos públicos parecen enviar mensajes contradictorios, aumenta la responsabilidad de la familia y de la escuela para explicar que las decisiones judiciales, las decisiones políticas y los juicios morales no siempre coinciden.

La juventud observará este episodio con particular atención, algunos reforzarán su escepticismo hacia la política, otros encontrarán argumentos para reafirmar sus posiciones ideológicas. En ambos casos, el riesgo es sustituir el análisis por la polarización.

Lo principal para las sociedades nacionales e internacionales es que la legitimidad institucional depende tanto de las resoluciones legales como de la percepción pública sobre su coherencia. Una democracia puede soportar decisiones controvertidas, pero sólo conserva credibilidad cuando sus instituciones mantienen independencia, transparencia y capacidad para explicar esas decisiones.

El verdadero debate no gira únicamente alrededor de un hombre, gira alrededor de la confianza que una nación deposita en su sistema de justicia, en sus instituciones y en el Estado de derecho.

Finalmente, Jehová Dios hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. Salmos 33:10 RV1960. Queda planteado.