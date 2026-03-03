El potencial turístico que seguimos postergando

Trabajé en el sector turismo entre 1982 y 1986. Han pasado más de cuatro décadas y, con pesar, observo que la política pública de atracción turística en Honduras no ha cambiado en lo esencial. Seguimos repitiendo diagnósticos, asistiendo a ferias internacionales y hablando de “gran potencial”, mientras otros países de Centroamérica consolidan estrategias modernas, agresivas y coherentes. Lo más paradójico es que Honduras, objetivamente, posee la oferta turística más diversa y completa de la región.

Pocos países pueden presumir de montañas imponentes, selvas exuberantes, bosques nublados, ciudades coloniales, sitios arqueológicos mayas, playas en dos océanos y una riqueza gastronómica auténtica. Desde las Ruinas de Copán hasta las aguas cristalinas de Islas de la Bahía, pasando por la costa atlántica con más de 880 kilómetros de playa virgen y la salida al Pacífico en el Golfo de Fonseca con 153 km, Honduras tiene un portafolio turístico envidiable. Sin embargo, la promoción internacional no ha sido manejada con visión estratégica ni con integración efectiva entre Estado y sector privado.Uno de los principales obstáculos sigue siendo el alto costo de los boletos aéreos. No se puede hablar de competitividad turística si el acceso al destino es caro y limitado.

Honduras necesita una estrategia de mercadeo aéreo bien articulada. Debemos pensar en alianzas con el hub regional de Ciudad de Panamá, aprovechando la conectividad que ofrece Copa Airlines hacia Suramérica. Asimismo, es clave fortalecer conexiones con Miami, puerta natural hacia Europa y Norteamérica, y negociar vuelos directos desde mercados emisores estratégicos.

No se trata solo de esperar que las aerolíneas lleguen; se trata de sentarse a la mesa, ofrecer incentivos temporales, compartir riesgos y construir paquetes integrados que incluyan transporte, hospedaje y experiencias. Países vecinos lo han hecho con éxito. Honduras puede y debe hacerlo.

Pero la conectividad aérea es apenas una pieza del rompecabezas. El otro gran eje es la inversión hotelera internacional. Contamos con 880 kilómetros de playas en el Atlántico que podrían albergar desarrollos de clase mundial bajo estándares sostenibles. ¿Por qué no diseñar un programa agresivo de atracción de cadenas internacionales con incentivos fiscales claros, seguridad jurídica y procesos ágiles?Cadenas francesas como Accor, norteamericanas como Marriott International, británicas como InterContinental Hotels Group, españolas como Meliá Hotels International, o mexicanas como Grupo Posadas podrían encontrar en Honduras un destino ideal para expandirse en el Caribe. Incluso, grupos colombianos con experiencia en turismo vacacional podrían apostar por nuestro litoral. La clave está en ofrecer condiciones competitivas y una visión de largo plazo.Honduras tiene una narrativa poderosa que contar: biodiversidad, autenticidad cultural, gastronomía única -desde los tradicionales pueblecitos hasta la cocina garífuna-, arrecifes coralinos, selvas húmedas y hospitalidad genuina. Pero esa narrativa debe estar respaldada por estrategia, infraestructura y coherencia institucional.No necesitamos más diagnósticos; necesitamos decisiones. Un enfoque distinto de promoción pública del turismo, integrado con inversión hotelera internacional, conectividad aérea competitiva y seguridad fortalecida.

El turismo puede ser uno de los motores más dinamizadores de la economía hondureña, generador de empleo formal y desarrollo regional.La pregunta no es si Honduras tiene potencial. Lo ha tenido siempre. La pregunta es si, esta vez, tendremos la voluntad política y la visión estratégica para convertir ese potencial en prosperidad tangible.