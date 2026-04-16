El papa León XIV bajo amenaza

Toda injusticia que se cometa en cualquier parte del mundo, debería ser objeto de repudio y rechazo. Lamentablemente vivimos momentos complejos, de caos, confusión y de un cierto abandono de las expresiones comunicativas por parte de los intelectuales y de otros sectores, que, en el pasado, eran muy activos en todos los temas que afectaban a la humanidad. La indiferencia humana parece cada vez más alarmante. Muchas veces, las personas optan por mirar hacia otro lado, evitando involucrarse o cuestionar las realidades que nos rodean. Esta actitud, aunque cómoda, contribuye a que los problemas persistan y se agraven.

En la actual coyuntura política, algo muy delicado está ocurriendo y tiene que ver con la postura del papa en torno a la guerra que se libra en Irán. El papa ha calificado la guerra como “inaceptable” pidiéndole al presidente de los estadounidenses que encuentre una “vía de salida para poner fin al conflicto”. La reacción del líder del Vaticano ha ocurrido después de que Trump ha amenazado con destruir la civilización iraní.

La posición de Trump no parece alejada de la del primer ministro de Israel quien en medio de la guerra impidió al líder del catolicismo en Tierra Santa, Pierbattista Pizzaballa, entrar al Santo Sepulcro en Jerusalén para oficiar la misa del Domingo de Ramos. A todo esto, hay que agregarle la orden de ataque a una comunidad católica en el sur del Líbano, en la cual murió el sacerdote Pierre El Raii, mientras auxiliaba a los heridos y familiares de los muertos en el bombardeo ordenado por Israel.

La respuesta del líder del Vaticano, León XIV, ha sido valiente y ejemplar. En un mensaje enviado, con referencia a este tema, ha dicho que, -por su importancia cito textualmente- “Creo que las personas que lean podrán sacar sus propias conclusiones: no soy político, no tengo intención de entrar en un debate con él. Mas bien, busquemos siempre la paz y pongamos fin a las guerras. No tengo miedo de la administración Trump. Hablo del evangelio, no soy político. No creo que el mensaje del evangelio deba ser abusado de forma en que algunas personas lo están haciendo. Seguiré hablando en voz alta en contra de la guerra, tratando de promover la paz, el diálogo multilateral entre Estados para buscar la solución correcta a los problemas. El mensaje de la iglesia es el mensaje del Evangelio, bienaventurados los pacificadores; no veo mi papel como el de político, no quiero entrar en debate con él. Demasiada gente está sufriendo en el mundo”. Por ahora, la voz más calificada que ha salido en defensa del papa, por su condición de secretario general de la ONU, ha sido la de Antonio Guterres, quien defendió al líder espiritual de los católicos, ante los ataques de Donald Trump.

Dado que la Iglesia católica hondureña cuenta con un cardenal que forma parte del Colegio Cardenalicio, la máxima instancia después del papa, se espera que asuma una posición firme y visible en defensa de la dignidad papal y en condena a los actos hostiles provenientes del gobernante estadounidense.