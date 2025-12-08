El nuevo realismo hemisférico

Informe Especial para El Heraldo Honduras

Durante décadas, el hemisferio occidental vivió una contradicción geopolítica. América Latina y el Caribe eran vecinos estratégicos de la nación más poderosa del mundo. Compartían historia, comercio, migración, rutas marítimas y valores vinculados a la tradición occidental. Sin embargo, en términos de política de defensa y seguridad, la región solía recibir atención limitada: apenas lo suficiente para manejar crisis de narcotráfico, oleadas migratorias o desastres naturales.

Las prioridades militares de Estados Unidos estuvieron enfocadas en Afganistán e Irak, en Europa Oriental y en los mares asiáticos. Washington enviaba misiles a Medio Oriente y portaaviones al Pacífico... mientras los puertos del Caribe se convertían en puntos de entrada de cocaína y armas, y las instituciones centroamericanas sufrían el asedio del crimen organizado.

Esa época terminó.

La Estrategia de Defensa y Seguridad Nacional 2026 de Estados Unidos (NDSS 2026) —ahora respaldada por legislación del Congreso— señala un cambio histórico:

El hemisferio occidental vuelve al centro de la estrategia de poder estadounidense. América Latina y el Caribe ya no son un teatro olvidado.

El mensaje a la región es claro: Estados Unidos regresa, pero regresa como un socio más exigente. En otras palabras, se abre una oportunidad.

Y también una prueba.

Una Estrategia que Deja de Ser Declaración para Convertirse en Acción

El Congreso de los Estados Unidos no desea repetir errores del pasado. No se trata de escribir planes brillantes que duermen en bibliotecas. La NDSS 2026 viene acompañada de mandatos operativos, con inteligencia y recursos concretos.

Entre los cambios:

Un diagnóstico estratégico de 10 años exclusivamente para América Latina y el Caribe

El Director de Inteligencia Nacional deberá preparar un Estimado Nacional de Inteligencia (NIE) que:

• Identifique amenazas a la seguridad de EE. UU. provenientes de la región

• Mida la alineación de cada país frente a EE. UU., China y Rusia

• Analice la voluntad política real de apoyar la seguridad hemisférica

• Evalúe el impacto de cooperación multilateral (energética, económica, policial, militar)

• Determine cómo la coordinación entre países latinoamericanos y caribeños fortalece o debilita la seguridad regional

Una parte del informe será pública, accesible para ciudadanos y mercados.

Significado:

• Los gobiernos ya no podrán esconder alianzas ambiguas ni decisiones cuestionables.

• La política exterior regional dejará de ser opaca.

• Se convertirá en información verificable por audiencias domésticas e internacionales.

Una investigación formal de la penetración china comunista, rusa y cubana La ley ordena a las agencias de inteligencia de EE. UU. evaluar la presencia militar, tecnológica y económica de China comunista, Cuba y Rusia:

• Acceso a puertos estratégicos

• Telecomunicaciones sensibles y 5G

• Programas de entrenamiento y armamento

• Actividades cibernéticas y de inteligencia

• Financiamiento político y captura institucional

Esto transforma la visión sobre la región: De un enfoque centrado en crimen y migración → a un tablero de rivalidad global.

La seguridad como proyecto compartido

La ley reconoce que ningún país puede solo. Ni Estados Unidos puede estabilizar el hemisferio sin socios sólidos.

Por eso, se priorizan:

• Inteligencia conjunta

• Operaciones combinadas

• Reformas para fortalecer instituciones

• Protección de infraestructura crítica

• Lucha contra la corrupción transnacional

El crimen organizado, la corrupción y la captura del Estado son ahora asuntos de seguridad hemisférica.

El Talón de Aquiles de la Región: La Gobernanza Capturada

Desde la perspectiva estadounidense, la mayor amenaza para América Latina y el Caribe no es la competencia estratégica con China comunista o Rusia.

Es la debilidad interna:

• Fuerzas de seguridad infiltradas por redes criminales

• Cortes y fiscalías cooptadas por élites corruptas

• Congresos financiados por narcotraficantes o intereses ilícitos

• Reguladores económicos que facilitan el lavado de activos

• Gobiernos locales controlados por pandillas o mafias

No son teorías conspirativas. Son realidades documentadas en:

• Guatemala y su caso “narco-captura congresional”

• Haití y el dominio de grupos armados• Venezuela y la fusión entre Estado y crimen

• México y la infiltración del cartel en municipios enteros

• Honduras, con múltiples casos de políticos vinculados al narcotráfico

• Argentina, Brasil y Perú con interminables escándalos de corrupción política

En esta evaluación, no hay seguridad donde el Estado está secuestrado. No sirve un radar marítimo si las autoridades del puerto trabajan para criminales. No sirve una red 5G moderna si la controla un adversario geopolítico. No sirve un acuerdo de cooperación si los fondos alimentan redes ilícitas.

La corrupción es un ecosistema: sostiene economías alternativas, manipula elecciones, financia violencia y destruye confianza social.

El nuevo realismo estadounidense no puede ignorarlo. Y no lo hará.

NDSS 2026: Oportunidad y Condicionalidad

Estados Unidos regresa como aliado. Pero también como auditor estratégico. Quien coopere recibirá apoyo. Quien obstaculice será tratado como riesgo.

Este cambio se verá en:

• Acceso a recursos condicionado a resultados verificables

• Evaluación continua del desempeño institucional

• Consecuencias diplomáticas por alineamientos hostiles

• Mayor presión pública sobre gobiernos que protegen criminales

Los días de “ayuda sin responsabilidades” han terminado.

Lo Que se Gana Cuando se Hace Bien

Las oportunidades para la región son inmensas:

Áreas: Beneficio Potencial

• Marítimo: Modernizar guardias costeras y vigilancia de rutas comerciales

• Energía: Proyectos de resiliencia y reducción de dependencia externa

• Ciberseguridad: Protección de sistemas gubernamentales e infraestructura crítica

• Desarrollo institucional: Apoyo a fiscalías, cortes y fuerzas de seguridad

• Economía y comercio: Mayor inversión estadounidense y acceso a mercados

Estados Unidos desea socios estables y exitosos. Y está dispuesto a invertir en ellos.

Lo Que se Pierde Cuando se Juega Doble

Los gobiernos que:• protegen redes corruptas,

• reciben “dinero fácil” sin transparencia,

• permiten la infiltración de poderes extrarregionales hostiles, se arriesgan a:

• perder acceso a cooperación• quedar aislados diplomáticamente

• enfrentar sanciones o restricciones financieras

• sufrir deterioro reputacional que ahuyenta inversión legítima

En términos estratégicos: la neutralidad ambigua ya no es sostenible.

El Contrato Implícito del Nuevo Hemisferio

Las expectativas estadounidenses son claras

:1. Transparencia en la cooperación

2. Responsabilidad institucional

3. Compromisos verificables

4. Alineamiento en momentos decisivos5. Tolerancia cero a la corrupción estratégica

A cambio: seguridad reforzada, inversión sostenible, estabilidad económica.

El Desafío Moral

La pregunta central no es operativa. Es ética: ¿Quién gobierna en realidad en cada país? ¿Servidores públicos o redes que capturan al Estado? En el juicio del nuevo enfoque estadounidense:

• Si gobierna la ley → es socio.• Si gobierna el crimen → es riesgo.

La NDSS 2026 premia a quien combate la impunidad y expone a quien la encubre.

Los Tres Caminos Frente al Nuevo Momento Hemisférico

Cada país deberá elegir entre tres modelos:

Modelo A: Socio Modernizador

Cooperación plena, reformas visibles, crecimiento sostenido.

Ejemplo aspiracional: Países que invierten en gobernanza, abren mercados y fortalecen la justicia. Resultado: Apoyo sostenido de EE. UU. y aliados democráticos.

Modelo B: Equilibrista Ambiguo

Beneficios de EE. UU. mientras se permiten puertas traseras a actores hostiles. Resultado: Pérdida de confianza. Supervisión más fuerte. Aislamiento gradual.

Modelo C: Captura Autoritaria o Criminal

Gobiernos que se alinean con potencias rivales o con crimen organizado.

Resultado: Contención, presión, sanciones y pérdida de influencia internacional.

Diplomacia de Adultos: Menos Excusas, Más Resultados

Muchos gobiernos de la región han utilizado por años el argumento: “Necesitamos ayuda porque somos víctimas.” La nueva visión estadounidense responde: “Recibirán ayuda si actúan como responsables.

”Esto significa:

• Más cooperación técnica, pero menos cheques en blanco

• Más asistencia judicial, pero más extradiciones

• Más intervención contra el lavado de activos, pero menos tolerancia al clientelismo político

Quien quiera beneficios deberá tener reformas listas.

Un Momento Decisivo para el Hemisferio Occidental

Estados Unidos está ajustando su enfoque global:

• Prioriza su propia seguridad interna

• Exige que los aliados aporten más

• Y vuelve a mirar a su vecindario con lupa estratégica

América Latina y el Caribe ya no son una causa humanitaria; son una prioridad geopolítica. Este cambio ocurre mientras:

• Europa se inestabiliza por conflictos

• Asia se militariza por ambiciones chinas

• China comunista y Rusia intentan expandir su influencia en la región

• Los flujos criminales crecen y se profesionalizan.

El hemisferio occidental, por primera vez en décadas, importa de nuevo.

Conclusión: Entre Aliados y Adversarios, Ya No Hay Espacio Gris

La NDSS 2026 representa una invitación: Si el hemisferio occidental actúa unido, puede convertirse en un bloque seguro, próspero y democrático. Pero también es una advertencia: Quienes socaven la seguridad común pagarán un precio político y económico.

El retorno estadounidense trae beneficios —y exigencias. Y obliga a gobiernos, élites y sociedades a definirse.

Porque en el nuevo orden hemisférico

• La impunidad es una amenaza

• La corrupción es un riesgo estratégico

• La cooperación ya no es opcional• La transparencia será pública

• El crimen organizado es un enemigo geopolítico• La soberanía exige instituciones fuertes.

El mundo ha cambiado. Estados Unidos ha cambiado. El hemisferio debe cambiar también.

El futuro dependerá de una sola decisión: ¿Quién tiene control del Estado? Si lo tienen criminales o intereses hostiles, el país será tratado como un problema. Si lo tienen ciudadanos libres y responsables, Estados Unidos lo tratará como aliado estratégico.

El nuevo realismo hemisférico lo establece sin rodeos: Estados Unidos será un socio fuerte de quienes elijan la democracia, y una barrera firme contra quienes la traicionen. La etapa que comienza es una prueba. No solo de poder, sino de carácter.

El hemisferio occidental puede convertirse en un bastión de la libertad. Pero solo si sus gobiernos —y sus pueblos— así lo deciden.