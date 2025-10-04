El mundo sigue al revés

Pablo Carías

“La virtud es perseguida, el vicio aplaudido; la verdad muda, la mentira trilingüe; los sabios no tienen libros, y los ignorantes librerías enteras; los libros están sin doctor, y el doctor sin libros; la discreción del pobre es necedad, y la necedad del poderoso es celebrada; los que habrían de dar la vida, matan; los mozos se marchitan, y los viejos reverdecen”. La frase citada, que describe la inversión de valores que nos trajo la modernidad donde se exalta el vicio, la mentira y la ignorancia, mientras se persigue la virtud y la verdad, proviene de la obra “El Criticón” de Baltasar Gracián (España, 1601). El mundo, como ha dicho otro célebre español, Agustín Redondo, (1934) ha caído en un estado de desorden.

Eduardo Galeano, laureado escritor uruguayo, con esa perspicacia que solo saben hacerlo los grandes del pensamiento humano, decía en su libro “El mundo patas arriba: La escuela del mundo al revés”, que “Caminar es un peligro y respirar es una hazaña en las grandes ciudades del mundo al revés. Quien no está preso de necesidad, está preso del miedo: unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen”.

Cuando los constituyentes elaboraron la actual Constitución de la República de Honduras, aprobaron un artículo que penaliza a los que atenten contra la forma de gobierno. Nadie podía pensar que a alguien se le ocurriría destruir el Estado, como figura superior a toda forma de gobierno. En este proceso electoral, el Partido Democracia Cristiana de Honduras, su candidato, “Chano” Rivera lleva como propuesta convertir al Estado de Honduras, en un Estado Libre Asociado de Estados Unidos. Ahí anda por todo el país como mensajero de destrucción de la patria y nadie, excepto el abogado Edmundo Orellana, ha reparado en esa monstruosidad que busca destruir la más excelsa representación de la condición de ciudadano: Honduras libre, soberana e independiente.

Ya hace un año la Corte Suprema de Justicia (CSJ), decidió, declarar, la inconstitucionalidad de todo lo actuado con relación a la Ley Orgánica de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), de acuerdo con la decisión, la inconstitucionalidad declarada debe ejecutarse con efectos anulatorios, desde su origen. No obstante, la resolución, las ZEDEs siguen funcionando en el territorio nacional, como que si nada.

La campaña política, previo a las elecciones de noviembre, se inició. La oposición se ha atrincherado con una campaña anticomunista, como en los tiempos de caza brujas. Hay asesores de Cuba y Venezuela, gritan frenéticos. Mientras tanto, esa misma oposición trae de Argentina a los mejores publicistas de Javier Milei, para que les asesore en contra de una idea de socialismo democrático, que, en la práctica, nunca conocimos. Todo esto ocurre en uno de los países que, según algunas agencias de cooperación, está en la lista de los 20 más pobres del mundo y en el ultimo lugar en Centro América.

En muchos países, desarrollados y subdesarrollados, el mundo al revés es un mundo donde el mañana solo existe como incertidumbre. La mentira reverdece y la verdad es aplastada.