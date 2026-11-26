Cuando los funcionarios son mediocres y desleales, la baja opinión que se tenga del príncipe nunca será injusta, porque el error más importante que ha cometido es haberlos elegido. (Nicolás Maquiavelo, El príncipe, cap. XXII, 1532).

Un rótulo comercial. Eso es todo. Un elemento que identifica un negocio, permite que los clientes lo encuentren y forma parte de su marca. Sin embargo, en el Centro Histórico de Tegucigalpa, algo tan sencillo puede convertirse en una odisea burocrática cuando su autorización queda intencionalmente atrapada por una funcionaria en un escritorio.

Proteger el patrimonio histórico es una responsabilidad pública incuestionable. La conservación de la arquitectura, el ordenamiento urbano y el respeto a las normas que regulan la imagen son necesarios. Pero una cosa es proteger el patrimonio y otra muy distinta convertir esa función en un ejercicio de poder que termina perjudicando a quienes trabajan, invierten y generan empleo. “¡Hagan fila, empresarios avorazados! ¡Ustedes no tienen privilegios!”, grita la funcionaria mientras la ciudad pierde dinero por cada día de retraso injustificado.

Hay empresarios que tienen que esperar meses por una autorización para colocar un rótulo comercial en Tegucigalpa. Meses en que sus negocios permanecen sin una identificación adecuada, listos para operar, pero cerrados y enfrentando consecuencias económicas que nadie desde una oficina parece dispuesto a asumir. ¿Quién responde por esas pérdidas? ¿Quién compensa el tiempo que transcurre mientras una solicitud duerme en el escritorio de una funcionaria?

La administración pública no puede manejarse según el humor, el criterio personal o las hormonas desbordadas de quien tiene la responsabilidad de resolver. Los permisos deben tramitarse conforme a reglas claras, criterios técnicos y plazos razonables. Si una solicitud incumple los requisitos, debe explicarse. Si necesita modificaciones, deben indicarse. Y si cumple las condiciones, debe resolverse oportunamente.

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La autoridad no es propiedad de quien la ejerce. Es una responsabilidad delegada para servir al ciudadano, no para someterlo a la incertidumbre de una decisión que nunca llega. El silencio administrativo también tiene consecuencias, y en estos casos esas consecuencias se traducen en dinero perdido, inversiones comprometidas y oportunidades frustradas.

Pero esta historia no termina en la oficina de la funcionaria malintencionada que retiene las solicitudes. También conduce al despacho del alcalde. Él encabeza el gobierno municipal, designa a quienes ejercen responsabilidades en su nombre y debe asegurar que las dependencias actúen conforme a la ley. Maquiavelo advertía que el juicio sobre un gobernante también se forma a partir de las personas que lo rodean.

El alcalde no puede desentenderse de la manera en que sus dependencias ejercen las atribuciones que les ha confiado. Los nombramientos no son simples adiciones de cuotas políticas; llevan consigo una responsabilidad administrativa mayor. Una ciudad no se conserva paralizando su economía, ni se ordena convirtiendo cada trámite en una carrera de obstáculos.

Al final, la pregunta es sencilla: ¿Está el escritorio de la funcionaria al servicio del ciudadano? Porque un rótulo puede ser pequeño, pero el poder que se ejerce para impedir que se exhiba puede revelar un problema mucho más grande que es necesario exhibir, cual si fuera un enorme y luminoso rótulo.