Cuando Xi Jinping, Donald Trump y Vlademir Putin se sentaron en una enorme mesa redonda en Shenzhen (China), el mundo pudo ver una escena que mostraba a los tres hombres más poderosos del mundo, con grandísimas diferencias entre ellos, pero con algo en común que los hace ser, en el fondo, muy parecidos: un autoritarismo abrumador, que cada uno aplica a su manera.

El mensaje de aquella mesa al mundo fue claro. Ahora se usa la promesa que bajo conceptos como “seguridad”, “soberanía”, “eficacia” y “orden”, las decisiones globales se negocian entre “hombres fuertes” y no entre países, bloques u organizaciones “débiles” –como Naciones Unidas–, que representan el viejo sistema, para dejar en segundo plano los contrapesos institucionales y principios como libertad, justicia y derechos humanos.

Aunque la imagen transmitida desde Shenzhen fue la de amistad y cordialidad, no es fácil pensar que habrá resultado concretos en una sola dirección, porque Xi, Trump y Putin, sueñan con lo mismo: imponer “su” propio estilo y puntos de vista. Los tres pretenden dirigir el mundo cuando se habla del control de armas nucleares o el manejo de temas tan sensibles como el desarrollo y uso de la IA, las guerras y el comercio global, para citar temas abordados en aquella “mesa de los superpoderosos”.

Hay aspectos que hay que tener siempre claro. No todos en esas sociedades –la china, la estadounidense o la rusa–, están de acuerdo con la forma autoritaria de dirigir la nación y decidir qué se puede y qué no se puede hacer bajo el régimen. La represión de la oposición en Rusia es sistemática y persistente, en China la dictadura es tan férrea que hay poca o casi ninguna oposición, mientras que en Estados Unidos la situación mostró que la mayoría de habitantes está en desacuerdo con la forma de Gobierno que impone Trump.

En Estados Unidos, un país con larga tradición democrática, las instituciones han funcionado como contrapeso al autoritarismo que brota desde la Casa Blanca, el cuál fue reprendido severamente en las elecciones del 3 de noviembre. Por cierto, no debe haber una sola lectura para el triunfo de los demócratas. Ha sido un triunfo de un partido, pero principalmente ha sido una victoria del querer ser libres, sin que te impongan guerras –militares y comerciales–, forma de pensar y sentir o estilos de vida diferentes a los que se han aprendido por generaciones.

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La Rusia de Putin se asemeja a los regímenes de la antigua Unión Soviética, con su afanoso expansionismo y rudeza para castigar a los que opinan diferente y quieren volver al estilo democrático que vanamente intentó heredar Mijail Gorbachov a finales del siglo XX.Parece que aquella frase del filósofo español George Santayana que escribió en 1905 no tiene valor. Él sostenía que: "aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo", algo que no tiene sentido, porque todos sabemos que los gobiernos autoritarios y hasta totalitarios del siglo XX terminaron en un fracaso estruendose. Lo saben Xi, Trump y Putin... pero aun así lo repiten con su estilo propio.Lo que sí es cierto, y la historia lo demuestra, es que muchos de esos regímenes duraron más de la cuenta o causaron mucho daño.

Si no, basta recordar a Hitler, a los dictadores soviéticos, Pinochet, los Castro o Mao, para citar solamente los más destacados y tristemente recordado de un pasado no tan lejano.Latinoamérica tiene ahora mismo algunos exponentes. Daniel Ortega en Nicaragua y la dictadura cubana que languidece sin un líder significativo. Mientras, ha surgido, con más fuerza y representatividad que ellos, el salvadoreño Nayib Bukele, quien ya se inscribió para ser candidato y aspirar a un tercer mandato, el cual llegará con el voto popular. De eso no cabe duda.

Su éxito en materia de seguridad en El Salvador y su incursión, exitosa hasta ahora, para combatir las pandillas en Haití, le han convertido no solo en más popular en su país, sino también como un referente para América Latina. Es así como se ha visto que gobernantes del hemisferio tratan de imitar su estilo y políticas –el colombiano de la Abelardo Espriella hasta el corte de barba tiene similar al de Bukele–, lo que le convierte a la fecha en el referente latinoamericano de un autoritarismo “exitoso”.

Como es el caso de El Salvador, se ha visto que en otras latitudes los votantes buscan a personajes de “mano dura” y en especial a aquellos que hablan de devolver una seguridad que las democracias han descuidado y los pueblos añoran.

El péndulo de la historia se repite. De las dictaduras autoritarias del siglo XX, se abrazó a la democracia y libertades fundamentales. Las autocracias quieren volver siempre, pero no olvidemos la historia. El resultado el mismo: sin libertad y justicia, el ser humano la añora y busca...