Dos dinámicas de intercambio con Taiwán y China

El panorama geopolítico y comercial de Honduras sufrió una transformación radical en marzo de 2023, cuando el gobierno hondureño anunció la ruptura de más de 80 años de relaciones diplomáticas con la República de China (Taiwán) para establecer lazos oficiales con la República Popular China (RPC).

Este giro estratégico se fundamentó en la promesa de acceder a un mercado masivo de más de 1,400 millones de consumidores, atraer mega inversiones en infraestructura y financiamiento flexible. Sin embargo, a más de tres años del cambio de timón, los resultados económicos reales contrastan fuertemente con las expectativas iniciales.

Analizar de forma comparativa la relación de Honduras con ambos gigantes asiáticos, evaluando sus ventajas, desventajas, el impacto sectorial en el Producto Interno Bruto (PIB) y las dinámicas en la formación masiva de capital humano, determina con cuál socio se logran mayores beneficios netos para el país.La relación con Taiwán se caracterizó por un Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente desde 2008 que otorgaba aranceles preferenciales (muchos de ellos a tasa cero) para productos clave del sector agroindustrial hondureño. La balanza comercial favorecía a Honduras, que disfrutaba de un mercado premium estable y predecible.

Taiwán se convirtió en el principal destino de las exportaciones acuícolas hondureñas, adquiriendo más de la mitad del camarón cultivado en el país bajo condiciones de precios altos que beneficiaban directamente a los productores medianos y pequeños del Golfo de Fonseca.Por el contrario, el intercambio comercial con la República Popular China ha profundizado una asimetría económica alarmante. Históricamente, e incluso tras el inicio de las negociaciones de un posible TLC, la relación es de carácter predominantemente importador. Honduras adquiere de China bienes manufacturados, maquinaria y electrónicos por un valor que supera los USD 3,000 millones anuales, mientras que las exportaciones hondureñas hacia el gigante asiático apenas representan una fracción insignificante (menos de USD 50 millones).

China exige altos estándares burocráticos y certificaciones fitosanitarias complejas que actúan como barreras no arancelarias efectivas, dilatando el acceso real de los productos nacionales y ofreciendo precios de compra sustancialmente menores a los del mercado taiwanés.

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El impacto macroeconómico inmediato del giro diplomático se ha traducido en un shock contractivo para el PIB sectorial de Honduras, particularmente en la agroindustria y la acuicultura. Tras la pérdida del TLC con Taiwán, las exportaciones de camarón hondureño sufrieron un colapso dramático. El sector camaronero representa una de las principales fuentes de divisas y empleo en la zona sur del país. La caída de los ingresos de exportación redujo de manera directa la contribución de la pesca y acuicultura al PIB nacional, desencadenando un efecto multiplicador negativo en el consumo local y el comercio regional debido a la pérdida de más de 10,000 empleos directos e indirectos.