¿El ser humano nace malo o aprende a serlo en el camino? Quizá nos hemos hecho esta pregunta al ver una injusticia, conocer una historia dolorosa o descubrir que alguien fue capaz de lastimar a otra persona sin sentir remordimiento.

Pero ¿y si la maldad no tuviera un solo origen? ¿Y si también se escondiera en aquello que aceptamos como normal?Jean-Jacques Rousseau, filósofo del siglo XVIII, creía que nacemos con una disposición natural hacia la bondad y la compasión, pero que la sociedad puede alejarnos de ellas.

Cuando las desigualdades nos enseñan a competir, queremos tener más que los demás y confundimos nuestro valor con lo que poseemos, algo empieza a cambiar dentro de nosotros. Tal vez no nacemos deseando hacer daño; aprendemos a mirar al otro como alguien a quien vencer, en lugar de alguien con quien compartir la vida.

Hannah Arendt, filósofa y pensadora política del siglo XX, nos mostró otra realidad: el mal también puede surgir cuando dejamos de pensar por nosotros mismos. Al estudiar el caso de Adolf Eichmann, funcionario nazi, reflexionó sobre cómo la obediencia y la falta de juicio crítico podían contribuir a cometer atrocidades. Su pensamiento nos recuerda que no hace falta sentirse malvado para participar en algo malo; a veces basta con dejar de preguntarnos si lo que hacemos es justo.

¿Dónde nace la maldad? ¿En la sociedad que nos transforma o en las decisiones que tomamos? Quizá ambas situaciones se encuentren en ese territorio donde cada persona debe elegir qué hacer con su libertad y su conciencia.

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La maldad no siempre tiene un rostro aterrador. A veces vive en una palabra que humilla, en la indiferencia ante el dolor ajeno o en la oportunidad que negamos pudiendo ofrecer. También se esconde en nuestros pensamientos, cuando decidimos que los problemas ajenos no nos conciernen o guardamos lo que sabemos por temor a que alguien más llegue tan lejos como nosotros.

¿Cuántas puertas podrían abrirse si compartiéramos nuestros conocimientos? No todos han tenido acceso a la educación, pero todos merecen aprender. Enseñar, orientar y compartir lo que sabemos no nos hace menos; nos permite dejar algo bueno en el camino de alguien más.

No podemos evitar todas las injusticias, pero sí impedir que la indiferencia nos convierta en parte de ellas. Podemos pensar antes de obedecer, escuchar antes de juzgar y ayudar cuando esté en nuestras manos.

Tal vez la pregunta no sea solamente si nacemos buenos o malos, sino qué elegimos ser cada día. Escuchar a quien se siente solo, ayudar a quien busca empleo y compartir lo que sabemos son formas de cuidar al otro. No necesitamos competir por todo; podemos crecer sin impedir que alguien más avance.

Al morir, nada material nos acompaña. Quedan los recuerdos, el bien que hicimos y la huella que dejamos. Quizá vencer la maldad comience por preguntarnos no qué podemos obtener, sino cuánto podemos aportar a la vida de los demás. No podemos borrar la maldad del mundo, pero sí evitar que encuentre refugio en nuestra indiferencia, nuestros pensamientos y nuestras acciones.