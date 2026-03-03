DGPC: ¿más de lo mismo?

“No podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo” : (Frase atribuida erróneamente a Albert Einstein). Einstein no se complicaba la vida: usaba casi siempre trajes color gris para no tener que gastar tiempo en pensar qué ponerse. Dejó de utilizar calcetines porque siempre se le rompían en la punta de su dedo gordo. Se dice que su higiene estaba basada en el mismo jabón que utilizaba para todo lo demás. Enterados de esto, podemos confirmar que la frase definitivamente no es cosecha personal del físico. No obstante, atesora una verdad incuestionable.

Una de las primeras cosas que hizo el nuevo director de la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC), al estilo “einsteniano” fue visitar los mercados cautivos que los anteriores directores visitaban semana tras semana, hablar de “control de precios” y de “Canasta Básica Alimentaria”, al igual que sus antecesores. Esta Dirección ha venido haciendo exactamente lo mismo desde hace varios lustros, lo cual es penoso.

El problema de politizar las instituciones, poniendo al frente a activistas, es que estas personas generalmente llegan “amarradas”, con “líneas” definidas, sin poder de decisión y, en el peor de los casos, con “camisas de fuerza” que les impiden siquiera moverse.Desde Artículo 19 Honduras, ad honorem, sin prejuicios ni intereses creados les proponemos algunas sugerencias (solo algunas) para llevar a otro nivel a la DGPC y dejar de hacer lo mismo de siempre:

1. Concluir el proceso de creación del Instituto del Consumidor y el Usuario, como un ente autónomo, con personalidad jurídica y presupuesto, con el apoyo de un Consejo Consultivo formado por organizaciones con competencias comprobadas en la materia.

2. Creación de unidades de trabajo internas especializadas en los campos donde abundan los abusos hacia los consumidores.

3. Desarrollo de Talleres de capacitación para empresas, comercios y pequeños negocios en temas como “protegiendo al consumidor desde la empresa” o “una empresa sin quejas”, etc., utilizando la Ley de Protección del Consumidor y otros Códigos.

4. Potenciar la presencia de la DGPC en diversos medios de comunicación y redes sociales, a fin de acercarla a los consumidores y usuarios para fomentar la denuncia.

5. La creación de un sistema de respuesta inmediata en el cual un consumidor o usuario pueda, en tiempo real, hacer una denuncia y obtener respuestas en muy corto plazo.

6. Territorialidad: El desarrollo de tecnologías existentes de comunicación para recoger denuncias en lugares donde no existe presencia de la DGPC y la creación de unidades móviles de respuesta nacional, mientras se crea el Instituto del Consumidor y el Usuario.Con creatividad, voluntad, un buen equipo de trabajo, algunas herramientas y profesionalismo se pueden hacer cosas diferentes. Pero si vamos a tener más de lo mismo, entonces, me comprometo en regalarle a cada empleado y empleada de la DGPC un hermoso traje gris y un jabón Zote azul de los que regalaba Juan Orlando Hernández, para que se vistan y huelan igual que Einstein. A lo mejor algo del genio se les pega.