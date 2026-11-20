Un hito histórico marcó la diplomacia actual en esta nueva era y la reconfiguración de un orden internacional. Este acontecimiento ocurrió el pasado jueves 19 de noviembre en la ciudad de Shenzhen, República Popular China, donde se reunieron los presidentes Donald Trump (Estados Unidos), Xi Jinping (República Popular China) y Vladimir Putin (Federación de Rusia), remontando así lo que sería una "Yalta 2.0 en Shenzhen".

Fue la primera vez que los tres presidentes se reunieron en una misma mesa, en el marco de la cumbre de la APEC, el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. Por eso, más que por lo que pueda decidirse, el encuentro importa por lo que simboliza y por quiénes quedaron fuera, empezando por Ucrania y Europa.

En esta ocasión, la República Popular China ha manifestado que su único interés es conversar sobre la paz mundial, en tanto que el presidente estadounidense ha expresado que la agenda que desarrolla su administración apunta a dialogar sobre políticas de desnuclearización. Al mismo tiempo, el líder norteamericano conversó con sus homólogos sobre cómo concluir finalmente el conflicto que está ocurriendo con la República Islámica de Irán y sobre los temas de proliferación de armas nucleares.

En tanto, el Kremlin se refirió muy vagamente a lo que está ocurriendo con Ucrania. Si bien este fue un tema de conversación, no estaba dentro de las prioridades de los demás mandatarios. Si nos detenemos a analizar, podemos establecer una comparación con 1945, año en que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Esto nos permite entender que este encuentro podría tener ciertas similitudes con lo ocurrido en Yalta, aunque en aquel encuentro participaron los líderes de esa época: Roosevelt, Churchill y Stalin, quienes definieron el orden de la posguerra. Recordemos que China no estuvo en esa conferencia debido a que, en aquella oportunidad, se cuestionaba su apoyo a Japón.

La República Popular China ha tenido un rol protagónico en este encuentro, sobre todo al mostrar el peso de su diplomacia y exhibir la estatura de su líder. Observamos que Xi Jinping evitó conversar sobre los temas relacionados con Ucrania y, muy enfáticamente, sobre las armas nucleares, apuntando a que su objetivo es la estabilidad global.

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Para la Federación de Rusia y su líder, este encuentro también ha sido clave, dado que, con esta iniciativa, busca mejorar la imagen de su nación ante el mundo, en el marco del conflicto con Ucrania. Es propicio destacar que Rusia tiene múltiples sanciones impuestas por la Unión Europea y la comunidad internacional debido al conflicto. Este encuentro fue un escenario crucial para procurar su finalización, asunto que se vislumbra difícil en este momento por no contar con la presencia de Ucrania y Europa en la reunión.

Trump, por su parte, intenta abrir un capítulo sobre armas nucleares. Si bien Estados Unidos está interesado en que China participe en un tratado sobre temas nucleares, para el gigante asiático nunca ha sido un tema central en el ámbito de su política exterior, debido a que China siempre ha sido garante de la paz global, al punto de que ha sido más partidaria de que la energía nuclear sea utilizada para fines científicos. Beijing siempre ha indicado que tanto Rusia como Estados Unidos deben disminuir sus arsenales, lo cual permite visualizar que China nunca ha tenido afinidad con la agenda de proliferación nuclear; y en esta cumbre así ha quedado evidenciado.

Para muchos analistas, la comparación de esta reunión con Yalta es errónea, porque las tres potencias no comparten un cálculo para repartirse zonas de influencia, aunque sí puede ser determinante para establecer las bases y garantías de un orden mundial multipolar con estos tres actores mundiales.

En conclusión, el orden multipolar actual entre Estados Unidos, China y Rusia se define por una negociación directa de esferas de influencia y un equilibrio pragmático global que sustituye la antigua hegemonía occidental. El escenario global no responde a un liderazgo único, sino a una competencia y coexistencia forzada entre tres visiones distintas del poder y la diplomacia. Esperaremos a ver los resultados de este encuentro, el cual será determinante para los nuevos rumbos que le esperan al sistema internacional.