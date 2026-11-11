Del grano a la oportunidad

La gira realizada en Alemania y Rumania por el Centro de Desarrollo Humano (CDH), en coordinación con la Iniciativa Cristiana Romero (ICR) y Clujul Sustenabil, dejó una conclusión clara: el café hondureño, y especialmente el producido por mujeres, tiene calidad y potencial para abrirse paso en mercados más justos, pero necesita mejores condiciones de organización, adaptación climática, certificación y comercialización.

A finales de octubre pasado, la directora ejecutiva del CDH, Adelina Vásquez, y las productoras Benigna Ramos y Yenis Gómez, de Intibucá y El Paraíso, llevaron a Europa una realidad que suele quedar oculta detrás de cada taza de café: los efectos que provoca la crisis climática sobre la producción, los ingresos familiares, la seguridad alimentaria y la permanencia de las comunidades en sus territorios. La gira se desarrolló como parte del proyecto copatrocinado por la Unión Europea Turn the Tables: Towards just, green, and innovative food procurement.

Los diálogos sostenidos en el Parlamento alemán, el Ministerio de Asuntos Exteriores, universidades, organizaciones sociales y espacios especializados permitieron vincular la producción cafetalera con asuntos de mayor alcance, como el desplazamiento forzado, la migración, las pérdidas y daños, la conflictividad territorial y la aplicación de la normativa de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, conocida como EUDR. De esta forma, la voz de las productoras hondureñas trascendió el ámbito agrícola y llegó a escenarios de decisión política y cooperación internacional.

Sin embargo, el logro de la gira no se limita a haber visibilizado problemas. El contacto directo con importadores, compradores, distribuidores, tostadores y cafeterías de Alemania y Rumania abrió posibilidades concretas. Algunos actores expresaron su disposición de recibir muestras de café para evaluar su calidad e iniciar acercamientos comerciales. También se conocieron experiencias de compraventa directa, certificación alternativa y agricultura solidaria que pueden servir como referencia para fortalecer las iniciativas de las productoras hondureñas.

La experiencia también mostró que el acceso a esos mercados requiere superar desafíos importantes. La certificación orgánica, la trazabilidad, el cumplimiento gradual de la EUDR, la articulación con cooperativas y la capacidad exportadora son condiciones que no pueden recaer exclusivamente en las pequeñas productoras. El Estado, la cooperación internacional, las organizaciones sociales y los actores de la cadena comercial deben brindar asistencia técnica, recursos y mecanismos de transición que eviten que las nuevas exigencias terminen excluyendo a quienes cuentan con menos apoyo.

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Uno de los resultados más prometedores fue el compromiso de impulsar una alianza en Rumania para promover el café producido por mujeres hondureñas y facilitar vínculos con importadores, tostadores e intermediarios. Este interés confirma que existe un mercado sensible a la calidad, al origen y a la historia social y ambiental del producto. Pero para convertir esa expectativa en una relación comercial sostenible, será necesario documentar las capacidades de producción, mejorar la organización y desarrollar una estrategia conjunta de promoción y negociación.

La gira también permitió posicionar los impactos de la crisis climática en comunidades marino-costeras, tomando como referencia el caso de Cedeño, y promover el seguimiento a la conflictividad relacionada con la frontera marítima. Este vínculo recuerda que la crisis no afecta únicamente a los cultivos; también transforma territorios, economías locales y proyectos de vida, obligando a muchas personas a desplazarse o migrar.

Enviar muestras, analizar resultados, fortalecer la organización cooperativa, explorar alternativas de certificación y preparar a las productoras para la comercialización directa son los siguientes pasos. La gira no fue un punto de llegada, sino el comienzo de una oportunidad para lograr que el café hondureño se produzca en condiciones más resilientes y se comercialice con mayor justicia.

Cada taza encierra el trabajo de familias y comunidades que enfrentan riesgos crecientes. Mejorar las condiciones del café exige reconocer ese esfuerzo y distribuir de forma más equitativa los beneficios y responsabilidades de la cadena. Las puertas comenzaron a abrirse en Alemania y Rumania; el desafío es avanzar con organización, inversión y alianzas para que las oportunidades lleguen realmente a las manos de las mujeres productoras.